諾貝爾經濟學獎將揭曉　這5人呼聲最高！她有望成第3名女性得主

▲ 美國經濟學家艾塞默魯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

諾貝爾經濟學獎得主將於台灣時間今（10日）晚揭曉，今年有250至350人被提名，不過名單須保密50年才會公開。素有「諾貝爾風向球」之稱的「引文桂冠獎」（Citation Laureates）今年將經濟學獎頒給3個領域共8名學者，各界也熱議其他熱門成就領域，包括金融危機、幸福經濟學等，宏觀經濟學則已陪榜多年，以下為您整理看好獲頒諾貝爾經濟學獎的熱門人選。

艾塞默魯（Daron Acemoglu）

美國經濟學家艾塞默魯出生於土耳其伊斯坦堡，現任麻省理工學院（MIT）應用經濟學教授，在發展、增長、技術變遷到經濟不平等、勞動經濟學等多個領域都有貢獻，摘冠呼聲最高。

他曾在2005年獲得美國經濟學會頒發的「克拉克獎」（John Bates Clark Medal），而克拉克獎號稱「小諾貝爾經濟學獎」，高達4成得主在平均22年後贏得諾貝爾獎。

羅賓森（James Robinson）

▲ 出生於英國的經濟學家羅賓森。（圖／翻攝自哈里斯學院官網）

出生於英國的羅賓森既是經濟學家也是政治學家，目前擔任美國芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授，是全球知名的非洲及拉丁美洲專家，在玻利維亞、剛果、獅子山共和國、海地及哥倫比亞等國主持研究計畫。

艾塞默魯和羅賓森曾合著暢銷書《國家為什麼會失敗》（Why Nations Fail）、《自由的窄廊》（The Narrow Corridor），獲頒今年的引文桂冠獎，以表彰他們深入探討政治與經濟結構在塑造國家發展中的作用，被看好贏得諾貝爾獎。

鮑爾斯（Samuel Bowles）

▲ 美國經濟學家鮑爾斯。（圖／翻攝自santafe）

美國經濟學家鮑爾斯現任聖塔菲研究所行為科學項目研究教授兼主任、麻薩諸塞大學阿默斯特分校經濟學系名譽教授，因提供證據與模型，擴展對自利、互惠、利他主義及其他形式的社會合作等經濟行為的理解，獲頒引文桂冠獎。

金蒂斯（Herbert Gintis）

▲ 美國經濟金蒂斯。（圖／翻攝自thedecisionlab）

美國學者金蒂斯是經濟學家、行為科學家與教育家，現任聖塔菲學院教授及麻州大學阿默斯特分校經濟學系名譽教授，因其對社會生物學的理論貢獻聞名，尤其是在利他主義、合作、為認知博弈論等領域。

諾貝爾經濟學獎53年來僅有2名女性得主，包括2009年的美國政治經濟學家奧斯特羅姆（Elinor Ostrom）及2019年的法裔美國經濟學家杜芙洛（Esther Duflo），後者同時也是世上最年輕得主。金蒂斯今年若能摘冠，將成為史上第3名獲頒這項殊榮的女性。

伊斯特林（Richard Easterlin）

▲ 伊斯特林1974年提出的理論以自己的名字命名。（圖／達志影像／美聯社）

美國著名人口經濟學家伊斯特林現任南加大經濟學系名譽教授，最早對主觀幸福（Subjective well-being）開展理論研究，1974年提出現代經濟學建構於「財富增加將導致幸福增加」前提之上的論點，但財富與幸福並非永遠正相關，稱為「伊斯特林悖論」（Easterlin Paradox）。

伊斯特林因對主觀幸福及幸福經濟學（Economics of Happiness）的開創性貢獻，和英國學者奧斯瓦爾德（Andrew Oswald）、萊亞德（Lord Richard Layard）共同獲引文桂冠獎肯定，被譽為「幸福經濟學之父」。

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