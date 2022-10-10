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凶狠「魚虎」現蹤！台東活水湖清除泰國鱧　專家潛水活捉10尾

▲▼4小時捕獲10尾長30至50公分的泰國鱧。（圖／台東縣政府提供，下同）

4小時捕獲10尾長30至50公分的泰國鱧。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣水中運動訓練協會8日由理事長陳志峰率20多位會員，進行活水湖外來種移除的「清鱧行動」，以自由潛水、氣瓶潛水方式清捕外來魚。理事長陳志峰表示，透過會員的努力，還給喜歡水域運動的民眾安全環境，給台東原生動物繁殖乾淨的家園。

8日一早協會成員在活水湖畔集結，農業處長許家豪到場關心及慰勞，經過裝備、人員清點後，隨即下水進行外來種魚的清除。協會秘書長黃東益說明，行動主要捕捉目標是以現在最讓人頭痛的泰國鱧為主，據長期在此活動的會員觀察，湖中也看過許多民眾棄養的魚種，並表示「活水湖魚種很多，但就是不可能出現觀賞魚」。

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▲▼4小時捕獲10尾長30至50公分的泰國鱧。（圖／台東縣政府提供，下同）

由於是特別申請的外來種魚清除活動，水中作業成員人人手持魚槍，在水草間以燈探照，並撥草尋魚。協會救難委員會主委鄭又豪表示，天候陰雨、日照不足，造成成員視線不佳，常常人還沒看到魚，魚就先感應到人，使得難度很高，最終在近4小時的活動中，捕獲10尾長30至50公分的泰國鱧。

理事長陳志峰表示，近期正逢泰國鱧幼魚大量孵化，許多成魚都有護幼行為，以往也曾傳出民眾遭成魚咬傷情形，加上活水湖已是許多運動賽事的場地以及在地民眾水中運動場域，希望還給民眾安全活動水域，也使在地原生種能繼續繁衍不受外來種侵擾。

▲▼4小時捕獲10尾長30至50公分的泰國鱧。（圖／台東縣政府提供，下同）

水中運動訓練協會20多位會員潛水展開「清鱧行動」。

縣府農業處長許家豪指出，活水湖屬於卑南溪口國家級濕地範圍，台東市區著名觀光景點，是一般民眾遊憩區域，目前僅允許特定申請才能進行水域活動，其中鐵人三項更是當地盛事。活水湖除有運動休閒功能，水源來自地下源泉，因臨近海邊成了淡鹹水交會的人工湖泊，湖中常可見烏魚跳躍，牛港鰺、笛鯛科魚種、鱸鰻和大量淡水魚混居，生態十分豐富。近年來因外來種入侵情事頻傳，縣府與相關單位及關心在地生態的民眾提高警覺，移除外來種魚的活動仍會適時辦理。

泰國鱧體型巨大，俗稱魚虎，為鱧科鱧屬的一種魚類，生命力極強，為強勢物種。

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