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就愛拈花惹草　職訓助翁秀瑛變身園藝專家

▲翁秀瑛透過職訓讓自己的人生和事業再創第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲翁秀瑛透過職訓讓自己的人生和事業再創第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

52歲的翁秀瑛曾是美術設計工作者，因從小就喜歡花花草草，於是參加勞動部委外開辦的農園藝創意植栽職前訓練課程，學習植物栽種、盆栽製作等技巧，後來愈學愈有興趣，3年前決定創業，開始把「拈花惹草」當職業，主攻教學與市集販售，不僅華麗轉身，也讓她收入較以往高出兩成以上。

翁秀瑛原本在設計公司工作，因小孩患有罕見疾病需要照顧而離職，後來轉做SOHO族接案子，但近年因美編APP程式軟體出現，人人都能隨手玩設計，導致設計案量日益減少，讓翁秀瑛有了轉職打算，她想起以前喜歡花花草草，偶然看到勞動部有開設農園藝創意植栽職前訓練課程就毅然參加，重頭學起。

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在300個小時的密集訓練下，翁秀瑛從植物生長原理、栽培技巧到病蟲害防治、植物修剪與嫁接技巧開始學起，「沒想到真的做出興趣」，加上她有美術設計底子，所以做出來的盆栽具創意與實用性，很受歡迎，這也讓她萌生創業念頭，現翁秀瑛不僅在多個社區與學校進行教學外，也在市集賣起園藝盆栽，收入比以前高且穩定，為自己的人生和事業，再創第二春。

「把自己擺對位置很重要」，翁秀瑛鼓勵想重回職場的朋友，可找有興趣的領域去深耕，有機會就好好把握，讓自己華麗轉身，順利開啟新職涯。目前她正在籌備工作室，未來不僅要推廣食農教育，也要讓更多人具備栽培應用的專業概念。

▲翁秀瑛透過職訓讓自己的人生和事業再創第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部雲嘉南分署長程泰運說，分署每年都會依產業需求及就業趨勢與轄區40家委外單位合作開辦上百門職前訓練課程，學費由勞動部負擔8成到全額補助，學員就業率都有超過8成以上，歡迎民眾多利用政府資源練技能、學專長。

目前雲嘉南地區到年底還有將近40班委外的職前訓練課程開班，包括「有機農業與園藝植栽產銷班」、「網頁前端設計人才培訓班」、「多媒體實作美學應用設計人才培訓班」、「時尚美妍美甲證照訓練班」等，詳情可洽06-6985945轉1401-1403。

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