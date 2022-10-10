八德外役監變調關鍵曝　受刑人喝酒、欺壓全都來

▲身著有「八德」字樣背心的八德外監受刑人，外出工作時頻頻違紀，遭同事拍照蒐證。



圖文／鏡週刊

明德外役監受刑人林信吾利用放假探親的機會脫逃，並犯下台南殺警案，震驚全台，也暴露外役監管理鬆散的弊端。無獨有偶，位於桃園的八德外役監同樣也有類似問題。

投訴人Ｗ先生提到在他們公司工作的外役監受刑人，無奈地表示：「他們實在太誇張，我們公司比較老實的同事，甚至常被他們欺負，大家都不堪其擾！」

Ｗ男的公司位於桃園觀音工業區，近年因承接公共工程，與八德外役監合作，外役監挑選受刑人到公司培訓，未來如順利考取專業執照，受刑人須與公司綁約3年，之前約有10名受刑人出獄後，直接留下就職，算是外役監輔導受刑人就業相當成功的範例。

▼八德外役監（圖）管理鬆散，受刑人遭爆外出工作時喝酒、欺壓同事。



Ｗ男指出，目前在公司培訓的受刑人將近20人，每週一到五會由負責督導的監所主管陪同，從八德外役監搭遊覽車來上班，下班也統一搭車回去，原本大家相安無事，受刑人頂多1個月請公司員工幫忙買1、2次東西，他們也當成是舉手之勞，沒想到換了監所主管後，卻變了調！

「工作場所本來就禁止喝酒，但這些受刑人一早就藥酒、啤酒喝不停，我們一般員工被抓到要罰錢，他們卻沒事，因他們受訓花了公司滿多錢，所以公司也不會輕易叫監所換人，反而是被他們逼去幫忙買酒的同事，因為這樣被公司記申誡，影響年終考績。」Ｗ男氣憤地說。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





更多鏡週刊報導

【全文】宜監副典獄長爆非法解雇 八德外役監受刑人公然違紀

【再掀獄政亂象2】受刑人手機爽爽用 監所主管竟睜眼盲當沒事

【再掀獄政亂象3】副典獄長手握監獄「小金庫」 遭控違法解聘女員工