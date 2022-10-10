5屁孩30刀砍死小黃司機！竟為2000元　13年前夜景聖地驚悚命案

圖文／鏡週刊

13年前，台中望高寮發生一起計程車運匠命案。5名平均年齡不到20歲的年輕男女，因為缺錢，竟殘殺運匠三十多刀，搶走1,980多元，奪車逃逸。由於案發現場找不到計程車，案情陷入膠著，幸好南投警方通報，90公里外的埔里山區，發現翻覆的小黃，最後查訪全埔里的旅館、調閱監視器，鎖定女嫌的紅色包包「以包追凶」，終將5人繩之以法。

2009年4月1日深夜，一名男子渾身鮮血的男子，坐在望高寮偏僻山區產業道路向過路機車騎士求救，警方獲報，將他送醫，卻因失血過多回天乏術。時任烏日分局偵查隊長許銀湶說：「凶手真狠，背部砍了30多刀，右肩胛骨部位被砍得悉爛，不知有何深仇大恨？」

▼一群屁孩劫殺運匠，開著死者的車逃亡，卻在90公里外的山路翻車。



警方查出死者是47歲的李姓計程車司機，其妻透露，丈夫每天晚上8點半到10點半在台中市後火車站排班，案發當晚確實在此載客，但當時監視器不普遍，無法調閱完整的形跡，更查不出他為何在望高寮遇害，且車子不見了。

案情一度陷入膠著，於是專案小組通報全國各單位協尋該部計程車。天快亮時，烏日分局接獲通報，指這輛計程車在埔霧公路翻覆，但趕抵現場時，已經晚了一步，車內嫌犯不知去向，只採集到嫌犯血跡。

▼警方一路追查歹徒蹤跡，查到他們曾出現在埔里交流道旁的超商。



警方漏夜查訪，有檳榔攤老闆說，聽貨車司機在無線電裡透露，見到3男1女從翻覆的計程車裡爬出來，往埔里方向摸黑前進；此時另一組人查獲一情資，得知搶匪車子翻覆前，從在埔里交流道下一家便利超商購物，警方調閱監視器，見到一名穿著老氣、年約40歲的女子從計程車走下，買了啤酒與香菸，她手上有個醒目的紅包包，而3名男子則在車旁等她。

根據查訪的訊息，許銀湶大膽判斷，這夥男女強盜還藏匿埔里鎮，於是下令地毯式搜索所有旅館、小吃店等處，下午1點多，警方找到一家旅館，可惜又晚了一步，嫌犯5分鐘前才走，而他們在房裡遺留的鞋子，上面血跡與計程車的相符。

▼偵辦此案的隊長許銀湶回憶這起13年前的命案，仍記憶猶新。



接著，警方再度針對電玩店、網咖等處搜索，下午3點多，在一家網咖見到女子，但對方竟是個年輕女子，警方一度不敢抓人，但她身邊的紅包包，讓警方確認就是嫌犯，順利逮捕3男1女，接著在逮捕案發後嫌下車的賴姓少年。

警方調查，嫌犯分別是曾培川、柯啟川及其女友陳芙禎，以及兩名少年；他們平均未滿20歲，卻大膽的在網路聊天室預謀作案，還持西瓜刀砍樹練習膽量，案發當天，這夥人在大里市東榮路上了死者的車，騙他到望高寮行搶後，殘忍殺害，儘管死者一再求饒，他們還是下死手！而殺害一條命，竟只搶得1,980元。

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