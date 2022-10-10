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宜蘭監獄副典獄長遭控耍官威　害女員工流產

宜蘭監獄（圖）遭爆高層利用權勢，侵害2名合作社女員工的工作權。

▲宜蘭監獄（圖）遭爆高層利用權勢，侵害2名合作社女員工的工作權。

圖文／鏡週刊

台灣監獄問題重重！本刊接獲投訴，指八德外役監受刑人趁外出工作時，請親友偷寄違禁品，甚至在工廠喝酒、欺壓同事，現場督導的監所主管卻視若無睹，放任他們作威作福。無獨有偶，宜蘭監獄副典獄長也遭指控，利用身兼消費合作社主席之便，非法解雇2名績優員工，其中一人因壓力太大，甚至不幸流產，更離譜的是，就算宜蘭縣政府認定違法，獄方仍我行我素，十分跋扈！

投訴人W先生向本刊爆料，指任職於桃園觀音工業區的一家公司，培訓的八德外役監外受刑人將近20人，但這些人一早就藥酒、啤酒喝不停，一般員工被抓到要罰錢，他們卻沒事，因他們受訓花了公司很多錢，所以公司也不會輕易叫監所換人，反而是被他們逼去幫忙買酒的同事，因為這樣被公司記申誡，影響年終考績。

▼受刑人工作時偷打手機，帶隊的監所主管竟視若無睹。

受刑人工作時偷打手機，帶隊的監所主管竟視若無睹。（讀者提供）

此外，受刑人還會違規請親友寄送包裹，裡面大多是手機、現金等違禁品，受刑人拿到手機後，還會要求公司員工申辦預付卡給他們，私下與外界聯繫，回監之前就將手機放進公司的置物櫃，隔天上班再拿出來繼續使用。受刑人還會要求公司員工分享手機熱點，甚至因工作地點不同，直接把對方的手機扣著不還，非常囂張。

除了八德外役監的受刑人出狀況，宜蘭監獄的副典獄長朱介民也被投訴非法解僱2名女員工。曾任宜蘭監獄消費合作社會計Ａ小姐及銷售人員Ｂ小姐向本刊控訴，按規定，合作社須在去年12月，調整她們與另名員工Ｃ女的薪資，且合作社理監事會議已通過調薪案。

▼八德外役監（圖）管理鬆散，受刑人遭爆外出工作時喝酒、欺壓同事。

八德外役監（圖）管理鬆散，受刑人遭爆外出工作時喝酒、欺壓同事。

不過，資歷更深的Ｃ女不滿Ａ女及Ｂ女調薪後，與她的薪資極為接近，竟向與她關係不錯的朱介民反應，朱聽完要求合作社經理調降Ａ女及Ｂ女的薪資，引起2人反彈，Ａ女更在理監事會議抗議，朱不滿，對她們嗆聲：「妳們這種態度，讓我面子掛不住！」事後便不與2人續約，等同解雇。2人認為工作權受損，持續抗議，朱介民則聲稱2人合約已到期，須與Ｃ女重新參加面試，2人迫於無奈，只能勉強同意。

▼宜監副典獄長朱介民遭控非法解雇2名員工，態度跋扈。

宜監副典獄長朱介民遭控非法解雇2名員工，態度跋扈。（翻攝朱介民臉書）

A女指控，當時正值其懷孕期間，因壓力過大，不幸流產，但為了工作，隔天仍強忍傷痛參加面試，不料，主考官仍是朱介民，甚至當著其他口試委員的面，刻意問她：「妳先前是不是想要告我？妳不要不承認，不然我不會給妳機會！」面試結果毫無懸念，只有Ｃ女通過，Ａ女及Ｂ女並未錄取，工作權因而受損。

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