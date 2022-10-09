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多付4.3萬娶到越南正妹！　台男「太猴急」求歡遭拒怒告婚友社

蔡男透過婚友社迎娶黎女，但求歡時慘遭拒絕，認為對方無意結婚，氣得向婚友社要求「退費」。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

一名蔡姓男子先前在婚友社介紹下到越南參加相親活動，為了娶到黎姓正妹，他多花「4萬3,000元」的費用，沒想到婚宴結束當晚卻因「太猴急」求歡遭拒，因此認定妻子根本無意結婚，於是便向婚友社提吿，要求全額退費23萬餘元。對此，一審法官判婚友社須賠8萬多元，男子不服提上訴，二審判決近日出爐。

根據判決書，2019年2月23日蔡姓男子透過婚友社前往越南胡志明市參加相親活動，並擇定還差10天就滿18歲的黎姓女子做為結婚對象，但他卻被告知「因為該女長得比較漂亮」，須額外繳交「1,500美元」（約新台幣4萬3,000元）的訂金，而蔡男也同意費用並且付清。

據悉，兩天後雙方在越南舉辦婚宴，但婚宴結束當晚蔡男向黎女索吻、求歡慘遭拒絕，他認為黎女根本無意與他結婚，於是氣得向婚友社要求「退費」並換人！蔡男表示，婚友社故意介紹未滿18歲的女子，是要害他違反當地法令無法結婚，於是憤而提告，要求對方退還共23萬餘元的全額費用。

高雄簡易庭審理此案，婚友社辯稱蔡男迎娶黎女時已知對方未滿18歲，但卻急著要先辦婚宴。法官認為黎女與蔡男從相識到結婚僅短短數日，不能因求歡被拒就認定黎女想悔婚，最終判婚友社只須償還8萬多元，蔡男不服判決再提上訴。

近日二審結果出爐，法官認為一審少算了「文件認證及翻譯費用」2萬2,000多元，判婚友社要多還這筆錢，全案定讞。



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