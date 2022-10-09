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社會 社會焦點 保障人權

角頭吳明達涉洗黑錢4000萬　被舉報原因曝

警方押送吳明達。（翻攝畫面）

▲警方押送吳明達。

圖文／鏡週刊

大同角頭吳明達涉地下匯兌洗錢6日遭法院收押禁見、通信。本刊調查，檢方收到一封舉報吳明達經營網路博奕，利用地下匯兌洗黑錢4,000萬到中國，耐人玩味的是，吳被警方查問此事時，脫口說出，幫派兄弟有人要幫已逝前幫主唐重生報仇，要讓他不能假釋、必須服滿無期徒刑，究竟是不是幫派兄弟舉報的情資，警方表示，吳被查到洗黑錢罪證明確！

本刊調查，1959年在北投成立的北聯幫，除外省眷村成員外，也有成員是當地「田僑仔」的第二代，他們提供資金，讓北聯幫快速攻進酒店林立的中山區，與竹聯幫、四海幫、松聯幫並列為四大外省幫派，而其所經營的酒店生意興隆，讓中山、大同角頭很眼紅。一名刑警表示，當時北聯的主舵手、就是幫主「重重」唐重生！

▼北市刑大開記者會說明二逮吳明達始末。

北市刑大開記者會說明二逮吳明達始末。（翻攝畫面）

刑警表示，1994年，唐重生與青馬竹馬的女星胡慧中公證結婚，1996年因胡家父母反對離婚，唐為證明對胡的愛，1997年1月，率隊到北市刑大辦理自首、解散北聯幫、辭掉幫主。不過，仍然無法挽回他與胡的情緣，因為1999年5月，唐在中山區遭大同角頭吳明達狙殺喪命，引起黑白兩道震驚。

刑警指出，吳犯案後立即偷渡到大陸藏匿，數月後又偷渡回台，後與警方發生槍戰被逮，吳說與唐有恩怨，在農安街狹路相逢，是唐先對他開槍，所以才開槍還擊，因此，他被判無期徒刑，不過，道上盛傳是因爭奪中山區地盤及利益引起，吳被教唆殺唐，但至今真相不明！

▼警查扣網路賭博、地下匯兌證物。

警查扣網路賭博、地下匯兌證物。（翻攝畫面）

一名幫派老大告訴本刊，北聯幫幕後大金主「龍哥」的辦公室，就在唐遭狙殺的農安街上，距離案發地點僅有百公尺，因此，當唐出事竟沒成功救人，「龍哥」一直耿耿於懷。尤其是，唐往生後，他的子弟兵多轉跟隨「龍哥」，至今未放棄追查狙殺唐的幕後藏鏡人。

幫派老大指出，2017年，吳明達假釋出獄，成立威震集團，接管家族企業天龍三溫暖，更成立愛心協會，搖身一變為做公益的大善人，2018年、與等他21年的女友世紀豪華婚禮，看地一些老北聯人心中五味雜陳！

▼警方逮吳明達。

警方逮吳明達。（翻攝畫面）

警方調查，去年11月，新北李姓建商指控吳明達欠千萬元不還，泰山住處遭人開槍警吿，故跟北市萬華區青山宮主、芳明館黃姓老大抱怨，黃幫李出面找吳關心，引吳不滿，黃在萬華的公司遭開槍，吳更被控花500萬元兩度找槍手要殺黃，故今年6月遭到北市刑大逮捕，後獲法院300萬交保。

▼吳明達愛心捐血。

吳明達愛心捐血。（翻攝畫面）

本刊調查，吳交保後，檢方接到一封舉報吳在農安街經營網路博弈，並透過台南謝姓地下匯兌業者，將4,000萬元洗錢給潛逃中國的通緝犯張志華，北市警方專案人員清查相關資料，4日再度拘提吳明達，警訊中，吳全否認，6日遭到法院收押禁見。警方說，吳若遭判刑確定，將會被取消假釋。

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鏡週刊吳明達黑道角頭

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