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影／萌娃臭拎呆講「大野狼」　乍聽像罵三字經

記者郭凱芸／綜合報導

嚇死！差點以為底迪在講髒話。網友Rouyan Lin日前分享兒子介紹童話故事角色的影片。沒想到介紹到某個角色時，兒子突然語出驚人罵了「X你X」！？

▲萌娃臭拎呆，大野狼講得像三字經（圖／FB／Rouyan Lin 授權）

▲萌娃臭拎呆，大野狼講得像三字經（圖／FB／Rouyan Lin 授權）
再次確認後才知道，原來是因為兒子講話有點臭拎呆，才會把「大野狼」講得像三字經，完全是誤會一場！
人家底迪還是那個可愛的乖寶寶，大家不要被嚇到啦！

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▲萌娃臭拎呆，講大野狼像三字經（圖／FB／Rouyan Lin 授權）

▲就是在講大野狼啦！（圖／FB／Rouyan Lin 授權）

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