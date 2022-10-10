影／萌娃臭拎呆講「大野狼」　乍聽像罵三字經

記者郭凱芸／綜合報導
嚇死！差點以為底迪在講髒話。網友Rouyan Lin日前分享兒子介紹童話故事角色的影片。沒想到介紹到某個角色時，兒子突然語出驚人罵了「X你X」！？
▲萌娃臭拎呆，大野狼講得像三字經（圖／FB／Rouyan Lin 授權）
再次確認後才知道，原來是因為兒子講話有點臭拎呆，才會把「大野狼」講得像三字經，完全是誤會一場！
人家底迪還是那個可愛的乖寶寶，大家不要被嚇到啦！
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▲就是在講大野狼啦！（圖／FB／Rouyan Lin 授權）
記者郭凱芸／綜合報導
嚇死！差點以為底迪在講髒話。網友Rouyan Lin日前分享兒子介紹童話故事角色的影片。沒想到介紹到某個角色時，兒子突然語出驚人罵了「X你X」！？
▲萌娃臭拎呆，大野狼講得像三字經（圖／FB／Rouyan Lin 授權）
再次確認後才知道，原來是因為兒子講話有點臭拎呆，才會把「大野狼」講得像三字經，完全是誤會一場！
人家底迪還是那個可愛的乖寶寶，大家不要被嚇到啦！
▲就是在講大野狼啦！（圖／FB／Rouyan Lin 授權）
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