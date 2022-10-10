多圖／國慶大會精彩畫面　水牛伯劃重點：武陣＋橘色惡魔創3首例

▲「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部展現精湛演出。（圖／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

國慶大會今天上午順利落幕，擔任國慶大會主席的立法院長游錫堃下午透過臉書「劃重點」指出，今年國慶大會創下3個特別的首例：第一是首次邀請民間宮廟陣頭演出，第二是台灣及日本兩國的國會議員首次一起加入遊行隊伍，第三是首次邀請外國專業表演團體、京都橘高校吹奏樂部演出，為台日友誼更添風采。《ETtoday東森新聞雲》上午透過鏡頭捕捉會場畫面，也紀錄3個首例的精彩瞬間。

游錫堃今天分享，今年國慶大典創下第一個特別的首例是，為了呼應國慶主題「 守土衛國」，首次邀請民間宮廟陣頭演出，來自台南著名宮廟從8歲到100歲的百位表演者組成的「聯合武陣」，孔武有力的擺陣，展現氣勢磅礡的保鄉為民精神。

▼台南武陣登上國慶大會舞台表演。（圖／記者周宸亘攝）

▼台南武陣在國慶大會暖場表演。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

游錫堃說，第二個首例是台灣及日本兩國的國會議員首次一起加入遊行隊伍，看見日本國會的日華懇成員共19位國會議員，與我國立法院台日交流聯誼會的立法委員們，牽手並肩揮舞著兩國國旗走完全程，真的格外感動。

▼台日國會議員揮舞國旗。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

此外，游錫堃表示，第三個首例則是首次邀請外國專業表演團體，這幾天席捲台灣的「橙色惡魔」京都橘高校吹奏樂部演出，為了慶祝台日交流協會成立50周年，享譽國際的京都橘高校吹奏部的高水準演出，為台日友誼更添風采。

▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」在國慶大會表演。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）