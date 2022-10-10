影／橘色惡魔登主題公園演出　邊吹奏邊整齊踏步超吸睛

記者郭凱芸／綜合報導

日本超人氣管樂隊「京都橘高校吹奏部」是日本管樂大賽的常勝軍，由於成員們都會穿上一身橘色衣服，所以也被大眾稱為「橘色惡魔」。

8/14他們受邀到日本長崎縣的豪斯登堡主題公園參加音樂節的活動，並連續演出多首曲目，精湛的演奏再加上整齊劃一的踏步，也讓他們成為此次音樂會的一大亮點！

▲橘色惡魔在豪斯登堡主題公園演奏。（圖／YouTube／慶次郎前田 授權）

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▲橘色惡魔邊吹奏邊踏步，動作超整齊。（圖／YouTube／慶次郎前田 授權）