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只有今天！　超商「霜淇淋買1送1」口味不限

▲▼全家X古娃娃點心品牌「WA!COOKIES」合作，推出聯名玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家霜淇淋不限口味買1送1只有今天。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

雙十加碼吃！全家今（10）日於有販售霜淇淋之門市祭出「霜淇淋買1送1」優惠，且口味不限，限當場領取，一次直接爽吃2支，霜淇淋控趕快衝一波。另，Mister donut今日也於全門市祭出「1盒（10入）甜甜圈下殺77折吃」小確幸，通通不能放過。

全家今（10）日祭出「WA!COOKIES聯名霜淇淋買1送1」優惠，一共有4口味選擇，包括大人系苦甜「慢煮焦糖霜淇淋」、鹹甜「海鹽牛奶霜淇淋」、少女粉「玫瑰起司霜淇淋」及綜合口味「海鹽+焦糖」，通通不限口味，在門市直接爽吃「買1送1」，限當場購買領取，霜淇淋控肯定要爆吃一波。

▲▼Mister Donut。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut今有限時1天10入甜甜圈299元吃。

另，今（10）日也不能錯過人氣甜甜圈「Mister donut」於全門市祭出的「一盒甜甜圈（10入）299元吃」優惠，1顆甜甜圈不用30元就能吃，限39元甜甜圈（可補差價換購價高商品），等於1盒直接下殺77折，數量有限、售完為止，加碼還有「珈琲／茶歐蕾系列飲品第2杯5折」，提醒以上活動不適用於7-11門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務。

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