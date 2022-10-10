　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今天限定！麥當勞「8大品項買1送1」開刮了　有大薯、勁辣雞腿堡

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP「8大品項買1送1」今天限時刮。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

只有今天！為慶祝雙十節，人氣速食品牌「麥當勞」今（1）日於APP祭出限時1天「雙十節專屬任務」，只要完成任務就有機會抽中「8大品項買1送1」券，像是大薯、雞塊、豬肉滿福堡、冰炫風等通通有，且門市還加碼推「肉桂捲買2送1」優惠，絕對不能放過。

▲麥當勞。（圖／記者徐恩樂攝）

▲有機會刮中大薯買1送1。（資料圖）

麥當勞今（10）日在APP推出「雙食慶雙十」專屬任務，一口氣祭出「8大品項買1送1」，只要花10積分就有機會輕鬆刮中「單點大薯買1送1」、「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點勁辣雞腿堡買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點酥嫩雞翅買1送1」、「單點冰炫風（限OREO）買1送1」、「單點豬肉滿福堡買1送1」及「現烤焙果買1送1」等優惠券；且至10月20日前再加碼於有販售肉桂捲之門市祭出「McCafe肉桂捲買2送1」，2大小確幸要搶吃。

▲▼拿坡里「買1送10」。（圖／業者提供）

▲拿坡里「買1送10」爽吃到月底。

另，炸雞控也不能錯過拿坡里「炸雞買1送10」超殺好康，即日起至10月31日只要於拿坡里炸雞專賣店購買「1公斤腿排桶」就送「10隻原味胡椒雞翅」，且只送不賣，還可用53折折扣就能一次爽吃雞腿排、雞翅，划算爆表，趕緊衝一波。

【你可能也想看】

►今天衝了！手搖飲「連假優惠」懶人包　搶喝珍奶、烏龍拿鐵買1送1
►今天揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底
►麥當勞買1送1、肯德基加1元多1件！10大速食店「連假優惠」快收下

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
18萬職缺招嘸人　20家飯店喊引進移工：年輕人寧跑外送
國慶後發錢囉！　這地方「每人可領2000元」
今天限定！　麥當勞「8大品項買1送1」
「橘色惡魔」將登場！　最後一夜心情曝
梁朝偉爆加入《魷魚遊戲2》！　劉嘉玲1舉動網嗨炸
LIVE／國慶大會看這裡！　橘色惡魔登場、勇鷹高教機衝場
不只「橘色惡魔」！　國慶十大亮點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今天限定！麥當勞「8大品項買1送1」開刮了　有大薯、勁辣雞腿堡

隨時都能吃到3倍厚牛肉！超罪惡「黑醬安格斯牛肉堡」等4年回歸了

狂賣上百萬碗！台人最愛外送「台式美食」出爐　北中南口味大不同

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

蘭嶼大亂鬥！台東20警支援　居民被移送：不能侵門踏戶

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

今天限定！麥當勞「8大品項買1送1」開刮了　有大薯、勁辣雞腿堡

隨時都能吃到3倍厚牛肉！超罪惡「黑醬安格斯牛肉堡」等4年回歸了

狂賣上百萬碗！台人最愛外送「台式美食」出爐　北中南口味大不同

2022年國慶升旗盛大舉行　黃偉哲祝福中華民國千秋昌盛

耳朵發亮也有事？大都會教頭懷疑教士投手「抹油」

4年沒拍戲！唐嫣育女2年「宣布暫停工作」　親曝背後原因與疫情有關

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質

直擊／台南「武陣」首登國慶舞台　百歲人瑞、8歲小童展技藝

凶狠「魚虎」現蹤！台東活水湖清除泰國鱧　專家潛水活捉10尾

蔣萬安又惹到周玉蔻　看「深蹲」怒轟：根本就是白痴政見

拜登通話蕭茲　同聲批評俄羅斯核威脅不負責任

不滿蔡英文惡化兩岸情勢　馬英九：「大陸台灣是兩區非兩國」　

持刀逼妙齡女口交　惡狼辯精障想逃罪...法官不甩重判20年！

亞馬遜「洞人」最後1人亡　獨居26年...神祕部落全滅絕

消費熱門新聞

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

全聯社團2022必買清單出爐！

超商通路「國慶咖啡優惠」一次看！

超商「美式、拿鐵買6送6」明天搶

好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」

「11家速食店」連假優惠懶人包

超商限時4天「大杯拿鐵33元喝」

台人最愛外送「台式美食」出爐！

10大速食店「連假優惠」先收下

超罪惡黑醬安格斯牛肉堡等4年回歸

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

AI智能助攻！艾力克斯家有牙醫

超商通路雙十咖啡優惠懶人包！

更多熱門

相關新聞

超濃「大甲芋泥QQ鮮奶」開喝了！

超濃「大甲芋泥QQ鮮奶」開喝了！

芋頭控開喝了！為迎接微涼天氣，2大手搖飲宣布祭出「芋頭系列」飲品了，像是Mr.Wish就推「芋泥QQ鮮奶2.0」，一杯就能吃到芋圓、地瓜圓搭配大甲芋頭牛奶的罪惡滋味，大苑子則搬出許慶良芋頭鮮奶系列，除了喝得到超濃芋頭鮮乳外，還有加了茉香綠茶的芋頭鮮奶綠，即日起就能衝門市喝。

超罪惡黑醬安格斯牛肉堡等4年回歸

超罪惡黑醬安格斯牛肉堡等4年回歸

車上吃漢堡險沒命！美國少年莫名遭警開槍

車上吃漢堡險沒命！美國少年莫名遭警開槍

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞拿坡里買1送1

讀者迴響

熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

公務員夫妻嗆加油員：我錶40萬能買妳的命

1F全用變頻家電　「帳單破2萬元」他傻眼

男娶越南妹太急求歡遭拒　怒告婚友社

這行業月薪破10萬！過來人：一堆年薪破百

越晚越冷明探16℃　恐「秋颱台附近迴轉」時間曝

快訊／清晨連2震！　最大規模4.3、震度4級

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

陸軍超兇正妹掌旗「沒穿bra」！

于美人立遺言要孩「好好活下去」　2兒女大哭

飯店驚見30隻腳巨型怪蟲！網曝真實身分

兒媳都反對！嬤硬買房出租…竟救全家生計

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面