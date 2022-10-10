今天限定！麥當勞「8大品項買1送1」開刮了　有大薯、勁辣雞腿堡

▲麥當勞APP「8大品項買1送1」今天限時刮。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

只有今天！為慶祝雙十節，人氣速食品牌「麥當勞」今（1）日於APP祭出限時1天「雙十節專屬任務」，只要完成任務就有機會抽中「8大品項買1送1」券，像是大薯、雞塊、豬肉滿福堡、冰炫風等通通有，且門市還加碼推「肉桂捲買2送1」優惠，絕對不能放過。

▲有機會刮中大薯買1送1。（資料圖）

麥當勞今（10）日在APP推出「雙食慶雙十」專屬任務，一口氣祭出「8大品項買1送1」，只要花10積分就有機會輕鬆刮中「單點大薯買1送1」、「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點勁辣雞腿堡買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點酥嫩雞翅買1送1」、「單點冰炫風（限OREO）買1送1」、「單點豬肉滿福堡買1送1」及「現烤焙果買1送1」等優惠券；且至10月20日前再加碼於有販售肉桂捲之門市祭出「McCafe肉桂捲買2送1」，2大小確幸要搶吃。

▲拿坡里「買1送10」爽吃到月底。

另，炸雞控也不能錯過拿坡里「炸雞買1送10」超殺好康，即日起至10月31日只要於拿坡里炸雞專賣店購買「1公斤腿排桶」就送「10隻原味胡椒雞翅」，且只送不賣，還可用53折折扣就能一次爽吃雞腿排、雞翅，划算爆表，趕緊衝一波。

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