隨時都能吃到3倍厚牛肉！超罪惡「黑醬安格斯牛肉堡」等4年回歸了

▲漢堡王超厚安格斯牛肉堡等4年重磅回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控等到了！美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」2018年推出的超厚「黑醬安格斯牛肉堡」終於重磅回歸，每一口都能咬到較一般牛肉多出3倍厚的安格斯黑牛，搭配獨家醬汁、美式起司等，大口咬下超滿足，即日起於全門市正式開吃，且這次還直接變成常態性商品，讓鐵粉隨時都能吃到這罪惡美味。

▲漢堡內的安格斯牛肉較一般牛肉有3倍厚度。

漢堡王期間限定「黑醬安格斯牛肉堡」睽違4年終於回來了，這次直接變身常態性商品，隨時都能點來吃，嚴選澳洲安格斯黑牛，厚度可是有一般牛肉的3倍厚，更能鎖住更多火烤多汁美味，接著淋上絕配靈魂醬汁「秘製香濃黑胡椒醬」，再佐以新鮮番茄、酥脆洋蔥以及美式起士，每一口都是罪惡美式風味，即日起於全門市開吃，提醒僅有兒童樂園店無販售該品項。

▲麥當勞洋蔥圈回來了。（圖／記者蕭筠攝）

另，麥當勞「洋蔥圈」睽違4年也重磅回歸了，選用整顆新鮮洋蔥切成圈，接著裹上麵衣下鍋油炸成金黃色外表，熱的時候大口咬下香酥好吃，尤其網友激推搭配番茄醬沾著吃更美味，還能解膩，即日起至12月20日限定開賣或售完為止，並提供單點或套餐加價等選擇，每袋則約有5至7個洋蔥圈。

【你可能也想看】

►今天衝了！手搖飲「連假優惠」懶人包 搶喝珍奶、烏龍拿鐵買1送1

►今天揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

►麥當勞買1送1、肯德基加1元多1件！10大速食店「連假優惠」快收下