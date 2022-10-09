　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女結帳「一個動作」惹毛超商店員　2人互飆髒話！客人全傻眼

▲▼台中一名女子因結帳排隊問題與店員發生口角。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲台中一名女子因結帳排隊問題與店員發生口角，雙方在店裡大吵，甚至報警請警方到場。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者許權毅／台中報導

一個小動作引發客人跟店員衝突！台中一名何女7日在超商排隊結帳時，還未等到自己就先把商品放上櫃台，此舉讓店員陳女認為她「沒排隊」，要對方「排隊結帳等一下！」沒想到雙方火氣上來互罵髒話，還驚動警方到場。太平警方表示，經員警協調、雙方情緒較冷靜後，互相道歉並離去，皆未提告。

台中一名42歲何女7日18時許前往太平區樹孝路某超商購物，見前方有一名客人正在結帳時，就先把要結帳的物品放在櫃台一側，讓21歲店員陳女認為何女沒有排隊，雙方在店裡大聲互罵說「X北X小！叫警察來啊！」何女則嗆說「叫你們店長來！王X蛋」，一旁不少客人、小朋友傻眼互看，再默默離開，其餘店員則未多說什麼，繼續幫客人服務。

▲▼台中一名女子因結帳排隊問題與店員發生口角。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲經警方到場協調後，雙方互相致歉後結束糾紛。（圖／翻攝黑色豪門企業）

根據民眾拍下的影片顯示，當時何女站在櫃台前罵「X北X小」，陳女回嗆「妳才X北咧」，還疑似因第一時間有拿物品互相扔擲，陳女說「妳剛剛丟我嘛！沒有關係！」，何女馬上回說「妳也丟我啊！我已經報警了啦！」便跳針要求店長出來說明。

太平分局警方表示，雙方在友人跟其他店員的勸阻下，待情緒穩定後互相致歉，也說不需要警方更多協助。警方呼籲，購物結帳無論消費者或店家應多點耐心，如發生類似情況應立即報警，避免不當舉動發生。

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
黃豪平突揭「Lulu真正雙面」：真可惡！　一票藍勾勾發聲
休假醫「國道飆161」救休克病患！　慘被吊照半年
快訊／小S向Lulu道歉！　還原節目真相
「淋病暴增」逾6千例！　醫曝感染危機：戴套無法100%保護
快訊／北市20多歲男遭鋼筋刺穿　送醫搶救
她長期「半蹲尿尿」竟傷了膀胱！　醫曝1姿勢最完美
《營業中》出意外！姚元浩被蜜蜂叮　炎亞綸「當場尿尿」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「龍貓隧道」爆紅！網瘋拍美照生亂象　首張罰單爐主是他

台中女結帳「一個動作」惹毛超商店員　2人互飆髒話！客人全傻眼

休假遇病患休克！醫師國道飆時速161趕救人　收罰單吊照半年

帶長腿辣妹開房間遇臨檢　他亂報身分原因曝...警：你太扯了啦

快訊／北市文山區「1人墜落亡」　車停在高速公路橋面上...

快訊／北市臥龍街1工人遭鋼筋刺穿　緊急送醫搶救

小黃司機酒後亂摸女子臀部　遭制止還襲警！判拘60天

加強查賄！警政署長黃明昭動員全台警力　查獲賄選11案46人

哄少女拍「全裸白虎照」　噁爛攝影師動口動手還拿按摩棒

看清涼照凍未條！色男私訊網美：要和妳相Ｘ　「講話直」代價曝

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

高雄「龍貓隧道」爆紅！網瘋拍美照生亂象　首張罰單爐主是他

台中女結帳「一個動作」惹毛超商店員　2人互飆髒話！客人全傻眼

休假遇病患休克！醫師國道飆時速161趕救人　收罰單吊照半年

帶長腿辣妹開房間遇臨檢　他亂報身分原因曝...警：你太扯了啦

快訊／北市文山區「1人墜落亡」　車停在高速公路橋面上...

快訊／北市臥龍街1工人遭鋼筋刺穿　緊急送醫搶救

小黃司機酒後亂摸女子臀部　遭制止還襲警！判拘60天

加強查賄！警政署長黃明昭動員全台警力　查獲賄選11案46人

哄少女拍「全裸白虎照」　噁爛攝影師動口動手還拿按摩棒

看清涼照凍未條！色男私訊網美：要和妳相Ｘ　「講話直」代價曝

中共20大預備會　19屆七中全會在北京召開

鳥鳥NG照先別刪！　林務局募集「拍失敗鳥照片」

高雄「龍貓隧道」爆紅！網瘋拍美照生亂象　首張罰單爐主是他

10月大陸禁娛令延燒？《中餐廳》突宣布延播…14年長壽節目沒了

T1不敵FNC吞首敗　Guma：我們仍充分能小組第一...不會被這場影響

陸駐美大使「感謝馬斯克」　還肯定他「台灣特別行政區」想法

旅館床不夠睡…婆婆突喊「我跟妳老公睡」　人妻被趕走傻眼

台中女結帳「一個動作」惹毛超商店員　2人互飆髒話！客人全傻眼

黃豪平突揭「Lulu真正雙面」：真可惡！釣出一票藍勾勾發聲　5萬人圍觀

台南吳禹寰總部成立　湧入3500人助陣大喊「凍蒜」！

死亡影像曝！男徒步上國道「手舞足蹈」　遊覽車閃避不及當場輾斃

社會熱門新聞

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

女三寶賠慘！卡死軌道害自強號壞了

人夫偷吃女鄰居辯演戲　法官駁：真情流露

蘭嶼百人大亂鬥　警帶回6人將擴大偵辦

慶功變調！　社團學長性侵爛醉學妹下場曝

幫準姑丈上日文遭強壓！她猛踹他下體驚逃

高雄海產店深夜大亂鬥！醉男翻桌嗆費用太高了

色男摩鐵硬上傳播妹　賠80萬免囚

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

即／北市臥龍街1工人遭鋼筋刺穿　緊急送醫搶救

直播主闖鬼樓稱遭追殺　管理員：內無街友　　

闖鬼樓直播稱遭追殺！警將傳喚小雞追究刑責

更多熱門

相關新聞

色男私訊網美：每天和妳相Ｘ！下場曝光

色男私訊網美：每天和妳相Ｘ！下場曝光

台中男子阿偉(化名)閒來無事滑手機，在臉書社群上看到正妹琳琳(化名)發表的美照後性致大發，私訊她「有點騷」、「妳應該也是好色」、「當女朋友一定要每天和你相幹」等語，讓琳琳看了一怒告上法院。阿偉雖在審理時辯稱他講話就是直接，認為琳琳發文就是也有那個意思，但法官認為他羞辱到琳琳的人格尊嚴，判他應賠償5千元，全案還可上訴。

賓士遭貨車擦撞！「豬隊友」到場助陣叫囂揮拳

賓士遭貨車擦撞！「豬隊友」到場助陣叫囂揮拳

遭白蛇咬傷險沒命！消防員申請慰問金遭拒

遭白蛇咬傷險沒命！消防員申請慰問金遭拒

台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

國泰世華當機！直擊好市多結帳區「排隊等1小時」

國泰世華當機！直擊好市多結帳區「排隊等1小時」

關鍵字：

台中超商結帳店員糾紛消費者客人插隊排隊

讀者迴響

熱門新聞

白目爸狂搖吊橋　害女兒摔倒墜入空隙

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！曾怒「她不倫阿翔」爆疏遠

雙面大咖女星遭指是她！　Lulu發聲：聳動故事博眼球

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

「老公的兄弟更帥」婚禮照爆紅！高顏值伴郎露壞笑

泰托兒所慘案！3歲女童「1習慣」奇蹟逃死

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面