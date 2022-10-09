台中女結帳「一個動作」惹毛超商店員　2人互飆髒話！客人全傻眼

▲台中一名女子因結帳排隊問題與店員發生口角，雙方在店裡大吵，甚至報警請警方到場。（圖／翻攝黑色豪門企業）



記者許權毅／台中報導

一個小動作引發客人跟店員衝突！台中一名何女7日在超商排隊結帳時，還未等到自己就先把商品放上櫃台，此舉讓店員陳女認為她「沒排隊」，要對方「排隊結帳等一下！」沒想到雙方火氣上來互罵髒話，還驚動警方到場。太平警方表示，經員警協調、雙方情緒較冷靜後，互相道歉並離去，皆未提告。

台中一名42歲何女7日18時許前往太平區樹孝路某超商購物，見前方有一名客人正在結帳時，就先把要結帳的物品放在櫃台一側，讓21歲店員陳女認為何女沒有排隊，雙方在店裡大聲互罵說「X北X小！叫警察來啊！」何女則嗆說「叫你們店長來！王X蛋」，一旁不少客人、小朋友傻眼互看，再默默離開，其餘店員則未多說什麼，繼續幫客人服務。

▲經警方到場協調後，雙方互相致歉後結束糾紛。（圖／翻攝黑色豪門企業）



根據民眾拍下的影片顯示，當時何女站在櫃台前罵「X北X小」，陳女回嗆「妳才X北咧」，還疑似因第一時間有拿物品互相扔擲，陳女說「妳剛剛丟我嘛！沒有關係！」，何女馬上回說「妳也丟我啊！我已經報警了啦！」便跳針要求店長出來說明。

太平分局警方表示，雙方在友人跟其他店員的勸阻下，待情緒穩定後互相致歉，也說不需要警方更多協助。警方呼籲，購物結帳無論消費者或店家應多點耐心，如發生類似情況應立即報警，避免不當舉動發生。