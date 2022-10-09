「深蹲換免費公車」學羅馬尼亞的！　管碧玲2點酸蔣萬安

▲蔣萬安日前在台灣氣候行動博覽會提出公車政見構思。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安近日拋出「深蹲換公車免費搭」政見，引發討論，民進黨台北市長參選人陳時中政策小組召集人管碧玲9日表示，聽到蔣萬安提出該主張嚇了一跳，覺得他生吞活剝，把學來的政策放錯位置了，因為現行已有1280吃到飽，深蹲換車票沒有誘因，且在公車站運動，對呼吸健康不妥當。

對於蔣萬安近日拋出「深蹲20下換一趟公車免費搭乘」的政見，陳時中今天上午受訪說，深蹲20下對老人家來說蠻困難的，他比較沒有辦法了解蔣萬安對於公車政見的想法；至於今年已68歲的陳時中可以深蹲幾下？陳說，他可以做兩次15下。

此外，管碧玲也透過臉書表示，曾有媒體報導羅馬尼亞「深蹲換車票」的政策，蔣萬安看新聞學政策無可厚非，但是這個政策，放在台北市的時空，因為雙北已經有1280吃到飽，變成是一個沒有吸引力的政策，且恐會造成「年齡偏差」和「體能偏差」的不公平。

管碧玲提醒，「深蹲換車票」放在已經有1280的台北市，主要目的要設定在獎勵運動，放在運動健康的政見裡面，其實才是更妥適的，蔣萬安把學來的政策生吞活剝，忽略了台北市綠色運輸的政策背景，而且忽略了公車站運動對健康呼吸的負面影響，馬路邊空污的問題，沒有被蔣萬安考量到了，政策真的不能生吞活剝的移植。

根據《公視新聞網》報導，羅馬尼亞第二大城克盧日納波卡（Cluj-Napoca）曾在2021年運動嘉年華（Sports Festival）舉辦「深蹲換免費車票」的活動，政府在街道上擺設綠色智慧機器，並設有相機和螢幕，只要當地民眾在2分鐘內對著機器深蹲20下，就會獲得「健康車票」（health ticket），可免費搭乘一趟公車。