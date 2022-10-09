　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今+62死、本土+44457！另增108例境外

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增44,565例COVID-19確定病例，分別為44,457例本土個案及108例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。

▲▼指揮中心10/6記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增44,457例本土病例，為20,487例男性、23,951例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,730例)，臺中市(5,379例)，桃園市(4,888例)，臺北市(4,580例)，高雄市(4,487例)，臺南市(3,238例)，彰化縣(2,363例)，屏東縣(1,229例)，新竹縣(1,193例)，宜蘭縣(1,183例)，雲林縣(1,112例)，苗栗縣(1,076例)，新竹市(1,048例)，嘉義縣(773例)，基隆市(751例)，南投縣(663例)，花蓮縣(617例)，嘉義市(456例)，臺東縣(335例)，金門縣(203例)，澎湖縣(141例)，連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為27例男性、35例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至10月6日，死亡日期介於9月27日至10月6日。

指揮中心說明，今日新增108例境外移入個案中，為59例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自中國(4例)，新加坡(2例)，美國、香港及馬來西亞(各1例)移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年9月8日至10月8日。

▲▼10/9新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲10/9新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計18,363,146例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,488,875例排除)，其中6,871,538例確診，分別為35,418例境外移入、6,836,066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,527例COVID-19死亡病例，其中11,511例本土，個案居住縣市分布為新北市2,390例、臺北市1,284例、臺中市1,165例、高雄市1,068例、桃園市883例、臺南市867例、彰化縣655例、屏東縣465例、雲林縣357例、南投縣356例、苗栗縣310例、嘉義縣278例、基隆市256例、宜蘭縣248例、花蓮縣201例、嘉義市189例、新竹縣188例、臺東縣160例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

►日本味王視界專利磷脂葉黃素絕殺囤貨檔！買整組優惠價1粒不到11元！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
休假醫「國道飆161」救休克病患！　慘被吊照半年
快訊／小S向Lulu道歉！　還原節目真相
「淋病暴增」逾6千例！　醫曝感染危機：戴套無法100%保護
快訊／北市20多歲男遭鋼筋刺穿　送醫搶救
她長期「半蹲尿尿」竟傷了膀胱！　醫曝1姿勢最完美
《營業中》出意外！姚元浩被蜜蜂叮　炎亞綸「當場尿尿」
大爆雙面女星惹議！《大學生》班底親回：我沒說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅館床不夠睡…婆婆突喊「我跟妳老公睡」　人妻被趕走傻眼

推好市多黑鑽卡　客服灌水消費金額！會員一查「差9萬元」傻了

人潮都在這！台灣設計展高雄登場　連假首日狂湧47萬人

國定古蹟原台南水道　雙十連假盛大歡慶「水道水百年」

台南七股坐船遊潟湖烤蚵吃到飽　國慶連假遊客夯

30歲女快篩陽確診！「第5天突在家昏迷」無呼吸心跳送醫不治

超Chill城市！《魅力基隆》秋季號嶄新出刊　空間魔法一次全揭露

怕公廁髒！她「半蹲尿尿」竟傷膀胱　醫透露「這姿勢」最完美

快訊／今本土+44457！新北8730例最多　各縣市確診分布曝　

快訊／今+62死、本土+44457！另增108例境外

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

旅館床不夠睡…婆婆突喊「我跟妳老公睡」　人妻被趕走傻眼

推好市多黑鑽卡　客服灌水消費金額！會員一查「差9萬元」傻了

人潮都在這！台灣設計展高雄登場　連假首日狂湧47萬人

國定古蹟原台南水道　雙十連假盛大歡慶「水道水百年」

台南七股坐船遊潟湖烤蚵吃到飽　國慶連假遊客夯

30歲女快篩陽確診！「第5天突在家昏迷」無呼吸心跳送醫不治

超Chill城市！《魅力基隆》秋季號嶄新出刊　空間魔法一次全揭露

怕公廁髒！她「半蹲尿尿」竟傷膀胱　醫透露「這姿勢」最完美

快訊／今本土+44457！新北8730例最多　各縣市確診分布曝　

快訊／今+62死、本土+44457！另增108例境外

高雄「龍貓隧道」爆紅！網瘋拍美照生亂象　首張罰單爐主是他

10月大陸禁娛令延燒？《中餐廳》突宣布延播…14年長壽節目沒了

T1不敵FNC吞首敗　Guma：我們仍充分能小組第一...不會被這場影響

陸駐美大使「感謝馬斯克」　還肯定他「台灣特別行政區」想法

旅館床不夠睡…婆婆突喊「我跟妳老公睡」　人妻被趕走傻眼

台中女結帳「一個動作」惹毛超商店員　2人互飆髒話！客人全傻眼

黃豪平突揭「Lulu真正雙面」：真可惡！釣出一票藍勾勾發聲　5萬人圍觀

台南吳禹寰總部成立　湧入3500人助陣大喊「凍蒜」！

頭期款不夠！男友幫她出150萬　網見「1舉動」更讚爆：好男人

林志玲當媽後首現身！　氣質白裙露纖腰全場粉絲暴動

死亡影像曝！男徒步上國道「手舞足蹈」　遊覽車閃避不及當場輾斃

生活熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

嘴角失守！4星座10月發了　正偏財都來

他第一次「進出幾下、2分鐘結束」會懷孕嗎

年輕人需要第4劑？　醫說話了

30歲女快篩陽「第5天在家昏迷」死亡

登山女神頂第8高峰　被質疑造假

一夜連2震　最大規模4.0、震度3級

星宇日本線降價　飛沖繩不到1萬

妹子搭高鐵「好多人補票」　大學生讚爆

台拉尾盤「單日確診全球第一」　連假後恐破6萬

台鐵死傷事故　台南=保安單線行車

阿嬤帽子印一串超母湯英文！老司機看了都邪笑

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房空床率45.6%　市府籲錯誤疫情訊息勿轉傳

基隆專責病房空床率45.6%　市府籲錯誤疫情訊息勿轉傳

中央疫情指揮中今（9日）公布國內本土病例，新增4萬4457例，其中基隆新增751例，全市專責病房空床率45.6%，市長林右昌籲請市民，進出人多場合或高感染傳播風險場域，主動配合各項防疫措施，外出戴口罩、勤洗手；衛生局提醒，錯誤疫情訊息，請勿輕信及轉傳！接種疫苗可降低重症及死亡風險，建議民眾完整接種COVID-19疫苗，獲得足夠免疫力。

30歲女快篩陽「第5天在家昏迷」死亡

30歲女快篩陽「第5天在家昏迷」死亡

今本土+44457！確診分布曝　

今本土+44457！確診分布曝　

年輕人需要第4劑？　醫說話了

年輕人需要第4劑？　醫說話了

台拉尾盤「單日確診全球第一」　連假後恐破6萬

台拉尾盤「單日確診全球第一」　連假後恐破6萬

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染BA.5

讀者迴響

熱門新聞

白目爸狂搖吊橋　害女兒摔倒墜入空隙

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！曾怒「她不倫阿翔」爆疏遠

雙面大咖女星遭指是她！　Lulu發聲：聳動故事博眼球

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

「老公的兄弟更帥」婚禮照爆紅！高顏值伴郎露壞笑

泰托兒所慘案！3歲女童「1習慣」奇蹟逃死

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面