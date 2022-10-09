基隆+834！專責病房空床率45.6%　市府籲錯誤疫情訊息勿轉傳

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（9日）公布國內本土病例，新增4萬4457例，其中基隆新增751例，全市專責病房空床率45.6%，市長林右昌籲請市民，進出人多場合或高感染傳播風險場域，主動配合各項防疫措施，外出戴口罩、勤洗手；衛生局提醒，錯誤疫情訊息，請勿輕信及轉傳！接種疫苗可降低重症及死亡風險，建議民眾完整接種COVID-19疫苗，獲得足夠免疫力。

有關基隆市疫情部分，本市今日751名確診人數中，包括外縣市通報58例，佔7.72%；其中女性416人、男性335人；若以年齡別區分，35-44歲有140人最多，占18.64%，其次25-34歲有112人，占14.91%；至於75歲以上的長者有38人、65-74歲有62人、6歲以下有27人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治74人、空床62床，空床率45.6%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症50名、輕症4名；部立基隆醫院，輕症20名；三總基隆分院、礦工醫院，無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬6681人，利用快速通道的有4萬8569人，有10萬7124人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬4239人，條件不符合則有2萬2885人。

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