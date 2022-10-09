　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆+834！專責病房空床率45.6%　市府籲錯誤疫情訊息勿轉傳

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（9日）公布國內本土病例，新增4萬4457例，其中基隆新增751例，全市專責病房空床率45.6%，市長林右昌籲請市民，進出人多場合或高感染傳播風險場域，主動配合各項防疫措施，外出戴口罩、勤洗手；衛生局提醒，錯誤疫情訊息，請勿輕信及轉傳！接種疫苗可降低重症及死亡風險，建議民眾完整接種COVID-19疫苗，獲得足夠免疫力。

有關基隆市疫情部分，本市今日751名確診人數中，包括外縣市通報58例，佔7.72%；其中女性416人、男性335人；若以年齡別區分，35-44歲有140人最多，占18.64%，其次25-34歲有112人，占14.91%；至於75歲以上的長者有38人、65-74歲有62人、6歲以下有27人。

▲1009基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治74人、空床62床，空床率45.6%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症50名、輕症4名；部立基隆醫院，輕症20名；三總基隆分院、礦工醫院，無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬6681人，利用快速通道的有4萬8569人，有10萬7124人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬4239人，條件不符合則有2萬2885人。

▲1009基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

▲1009基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

【更多新聞】

►水電工深夜爬上房東女兒床摸奶　她嚇到噤聲...隔天向老師哭訴

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
黃豪平突揭「Lulu真正雙面」：真可惡！　一票藍勾勾發聲
休假醫「國道飆161」救休克病患！　慘被吊照半年
快訊／小S向Lulu道歉！　還原節目真相
「淋病暴增」逾6千例！　醫曝感染危機：戴套無法100%保護
快訊／北市20多歲男遭鋼筋刺穿　送醫搶救
她長期「半蹲尿尿」竟傷了膀胱！　醫曝1姿勢最完美
《營業中》出意外！姚元浩被蜜蜂叮　炎亞綸「當場尿尿」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南吳禹寰總部成立　湧入3500人助陣大喊「凍蒜」！

豪大雨玩立獎5人遭浪襲回不來　海巡艇救4人黑鷹吊掛1人上岸

基隆+834！專責病房空床率45.6%　市府籲錯誤疫情訊息勿轉傳

畜牧場飄異味惹反彈　花蓮稽查養牛場落實不髒不臭目標

希望家園行善傳家　做工行善家庭志工雙十連假修破屋

國慶連假夜巡查獲毒咖啡　南警全方位守護台南治安

豪大雨不停！花蓮豐濱土石流危險區域撤村　30戶68人疏散安置

「縱谷薩克斯風樂團」　用音樂感謝捐血人

台南新化果菜市場試營運　黃偉哲邀請一起開箱全國最美果菜市場

全民運嘉義縣登場　蔡英文、蘇貞昌到場為選手加油

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

台南吳禹寰總部成立　湧入3500人助陣大喊「凍蒜」！

豪大雨玩立獎5人遭浪襲回不來　海巡艇救4人黑鷹吊掛1人上岸

基隆+834！專責病房空床率45.6%　市府籲錯誤疫情訊息勿轉傳

畜牧場飄異味惹反彈　花蓮稽查養牛場落實不髒不臭目標

希望家園行善傳家　做工行善家庭志工雙十連假修破屋

國慶連假夜巡查獲毒咖啡　南警全方位守護台南治安

豪大雨不停！花蓮豐濱土石流危險區域撤村　30戶68人疏散安置

「縱谷薩克斯風樂團」　用音樂感謝捐血人

台南新化果菜市場試營運　黃偉哲邀請一起開箱全國最美果菜市場

全民運嘉義縣登場　蔡英文、蘇貞昌到場為選手加油

中共20大預備會　19屆七中全會在北京召開

鳥鳥NG照先別刪！　林務局募集「拍失敗鳥照片」

高雄「龍貓隧道」爆紅！網瘋拍美照生亂象　首張罰單爐主是他

10月大陸禁娛令延燒？《中餐廳》突宣布延播…14年長壽節目沒了

T1不敵FNC吞首敗　Guma：我們仍充分能小組第一...不會被這場影響

陸駐美大使「感謝馬斯克」　還肯定他「台灣特別行政區」想法

旅館床不夠睡…婆婆突喊「我跟妳老公睡」　人妻被趕走傻眼

台中女結帳「一個動作」惹毛超商店員　2人互飆髒話！客人全傻眼

黃豪平突揭「Lulu真正雙面」：真可惡！釣出一票藍勾勾發聲　5萬人圍觀

台南吳禹寰總部成立　湧入3500人助陣大喊「凍蒜」！

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

闖鬼樓遭街友追殺　管理人提告

鄭寶清北桃總部成立　綠創黨大老力挺

藍營疑遭鎖定　縣長鄉鎮市長頭像被盜

高雄大片浮屍！300尾死魚臭居民

張善政南桃總部成立　藍軍團結破謠言

彰化莫德納次世代雙價疫苗預約當機

雜木場悶燒3天！打火弟兄疲於奔命

南消改良救護器材電動擔架置物帆布

陳其邁狠拔藍軍樁腳！民調吃過河

台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

2022國慶晚會桃園登場　暢遊青埔景點報您知

千巧谷牛樂園休閒農場今揭牌　雲林副縣長到場祝賀

賴香伶競選行動辦公室　明開箱

國慶連假報馬仔南警報乎你知

更多熱門

相關新聞

30歲女快篩陽「第5天在家昏迷」死亡

30歲女快篩陽「第5天在家昏迷」死亡

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增62例死亡和213例本土個案，死亡個案中有1例30歲女性，10/5被家人發現在家昏迷，送醫時已無呼吸心跳，PCR採檢陽性，急救無效當日死亡。而兒童重症個案則新增1例5歲女童併發MIS-C，經過治療已在10/6出院。

今本土+44457！確診分布曝　

今本土+44457！確診分布曝　

今+62死！　本土+44457

今+62死！　本土+44457

水電工爬上房東女兒床摸奶　她隔天向老師哭訴

水電工爬上房東女兒床摸奶　她隔天向老師哭訴

年輕人需要第4劑？　醫說話了

年輕人需要第4劑？　醫說話了

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

白目爸狂搖吊橋　害女兒摔倒墜入空隙

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！曾怒「她不倫阿翔」爆疏遠

雙面大咖女星遭指是她！　Lulu發聲：聳動故事博眼球

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

「老公的兄弟更帥」婚禮照爆紅！高顏值伴郎露壞笑

泰托兒所慘案！3歲女童「1習慣」奇蹟逃死

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面