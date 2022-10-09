快訊／今本土+44457！新北8730例最多　各縣市確診分布曝　

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增44,457例本土個案，本土個案仍以新北市8,730例最多，另外包括台中市、桃園市、台北市、高雄市、台南市、彰化縣、屏東縣、新竹縣、宜蘭縣、雲林縣、苗栗縣、新竹市都確診破千。
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增44,457例本土病例，為20,487例男性、23,951例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,730例)，臺中市(5,379例)，桃園市(4,888例)，臺北市(4,580例)，高雄市(4,487例)，臺南市(3,238例)，彰化縣(2,363例)，屏東縣(1,229例)，新竹縣(1,193例)，宜蘭縣(1,183例)，雲林縣(1,112例)，苗栗縣(1,076例)，新竹市(1,048例)，嘉義縣(773例)，基隆市(751例)，南投縣(663例)，花蓮縣(617例)，嘉義市(456例)，臺東縣(335例)，金門縣(203例)，澎湖縣(141例)，連江縣(12例)。
指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為27例男性、35例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至10月6日，死亡日期介於9月27日至10月6日。
▲10/9新增病例。（圖／指揮中心提供）
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