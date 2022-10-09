快訊／今本土+44457！新北8730例最多　各縣市確診分布曝　

中央疫情指揮中今（9日）公布國內本土病例，新增4萬4457例，其中基隆新增751例，全市專責病房空床率45.6%，市長林右昌籲請市民，進出人多場合或高感染傳播風險場域，主動配合各項防疫措施，外出戴口罩、勤洗手；衛生局提醒，錯誤疫情訊息，請勿輕信及轉傳！接種疫苗可降低重症及死亡風險，建議民眾完整接種COVID-19疫苗，獲得足夠免疫力。