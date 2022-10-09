藥檢呈陽性！墨西哥100多學生「全身癱軟」　疑食物遭摻古柯鹼

▲家長心急抱著孩子衝進醫院。（圖／推特／@Tabalminutomx）



記者王佩翊／編譯

墨西哥一間中學發生集體中毒事件，約110名12至15歲的學生疑似誤食摻有毒品的食物，數十人全身癱軟、失去意識被送到醫院，其中1人更因情況危急被轉送到其他醫院搶救。有學生家長表示，數十名學生被帶到診所接受藥物測試後，對古柯鹼的結果竟呈陽性，疑似遭到集體下藥。目前州政府的專家已經抵達現場，試圖釐清毒品是怎麼滲透校園。

根據《每日星報》報導，墨西哥恰帕斯州（Chiapas）胡安納德阿斯巴傑中學（Juana de Asbaje secondary school）的大批學生陸續出現全身癱軟無力、失去意識的症狀，家長接獲消息後，立刻衝到學校，將孩子帶到醫院治療。

Más de 110 Jóvenes estudiantes en Bochil, Chiapas entran en estado de coma. Dieron positivo por cocaína. Fueron intoxicados por medio de los alimentos en la cafetería.



¡Situación Lamentable! pic.twitter.com/iOFI30fEdY — Tabasco Al Minuto (@Tabalminutomx) October 8, 2022

其中有數十名學生被帶到毒物檢測所進行檢驗，然而不出所料，結果竟呈陽性，有多名學生體內被驗出含有古柯鹼與甲基安非他命的成分，引發家長恐慌。據悉，這已經是該學區2週內發生的第3起學生集體中毒事件。

部分學生到院時已經失去意識，昏倒在父母身上，其餘症狀較輕微的學生則是設法步行到醫院，但有1名學生病況嚴重，目前已經轉院。當地媒體報導，學生疑似是在7日下午喝了含有毒品的水，但也有報導稱，是食物被下毒。

對於此次事件，學校的老師與校長仍然保持沉默，而當地政府也已經派專家前往現場，調查毒品是如何進入校園的。恰帕斯州政府8日在社交媒體上聲稱，他們已經對學生進行15次毒物檢查，結果皆呈陰性。但有家長表示，自己的女兒在私人檢驗所接受測試，對於古柯鹼的檢測結果的確呈陽性。

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