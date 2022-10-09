　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

藥檢呈陽性！墨西哥100多學生「全身癱軟」　疑食物遭摻古柯鹼

▲▼藥檢呈陽性！墨西哥100多學生「全身癱軟」　疑食物遭摻古柯鹼。（圖／推特／@Tabalminutomx）

▲家長心急抱著孩子衝進醫院。（圖／推特／@Tabalminutomx）

記者王佩翊／編譯

墨西哥一間中學發生集體中毒事件，約110名12至15歲的學生疑似誤食摻有毒品的食物，數十人全身癱軟、失去意識被送到醫院，其中1人更因情況危急被轉送到其他醫院搶救。有學生家長表示，數十名學生被帶到診所接受藥物測試後，對古柯鹼的結果竟呈陽性，疑似遭到集體下藥。目前州政府的專家已經抵達現場，試圖釐清毒品是怎麼滲透校園。

根據《每日星報》報導，墨西哥恰帕斯州（Chiapas）胡安納德阿斯巴傑中學（Juana de Asbaje secondary school）的大批學生陸續出現全身癱軟無力、失去意識的症狀，家長接獲消息後，立刻衝到學校，將孩子帶到醫院治療。

其中有數十名學生被帶到毒物檢測所進行檢驗，然而不出所料，結果竟呈陽性，有多名學生體內被驗出含有古柯鹼與甲基安非他命的成分，引發家長恐慌。據悉，這已經是該學區2週內發生的第3起學生集體中毒事件。

部分學生到院時已經失去意識，昏倒在父母身上，其餘症狀較輕微的學生則是設法步行到醫院，但有1名學生病況嚴重，目前已經轉院。當地媒體報導，學生疑似是在7日下午喝了含有毒品的水，但也有報導稱，是食物被下毒。

對於此次事件，學校的老師與校長仍然保持沉默，而當地政府也已經派專家前往現場，調查毒品是如何進入校園的。恰帕斯州政府8日在社交媒體上聲稱，他們已經對學生進行15次毒物檢查，結果皆呈陰性。但有家長表示，自己的女兒在私人檢驗所接受測試，對於古柯鹼的檢測結果的確呈陽性。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
嘴角失守！4星座10月發了　正偏財都來
「老公的兄弟更帥」婚禮照爆紅！高顏值伴郎擁82萬粉絲　身分曝
衛星照曝超慘對比！　克里米亞大橋斷4截「變倒V形」
全台薪貧族直逼800萬人！　「月底吃土族」高達46％
傳播妹喝掛被硬上！　辯「她配合換姿勢」下場出爐
女大生一早搭高鐵「好多人補票」！　原因爆共鳴
幫準姑丈上日文課被強壓！見褲子形狀母湯　她猛踹下體驚逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英地方政府協會要求議會「禁止稱爸媽」　應改稱：親生父母

藥檢呈陽性！墨西哥100多學生「全身癱軟」　疑食物遭摻古柯鹼

衛星照曝超慘對比！克里米亞大橋斷4截「變倒V形」　橘紅火光竄出

普丁重大恥辱！生日隔天「克里米亞大橋被炸」　俄強硬派籲報復

中國曾發動2次網路攻擊！　比利時外長：須與歐盟合作降低對中依賴

托兒所屠殺「僅5童倖存」！泰前警察火化　母淚喊：下輩子當好人

克里米亞大橋被炸　基輔秒出現「慶祝看板」！烏克蘭人興奮打卡

爆炸前1秒！克里米亞大橋下湧出「神秘波浪」　可能原因曝光

烏軍堅守「東部戰略重鎮」巴赫姆特　澤倫斯基：陷入艱困激戰

希臘規模5.1地震！　深度僅5公里

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

英地方政府協會要求議會「禁止稱爸媽」　應改稱：親生父母

藥檢呈陽性！墨西哥100多學生「全身癱軟」　疑食物遭摻古柯鹼

衛星照曝超慘對比！克里米亞大橋斷4截「變倒V形」　橘紅火光竄出

普丁重大恥辱！生日隔天「克里米亞大橋被炸」　俄強硬派籲報復

中國曾發動2次網路攻擊！　比利時外長：須與歐盟合作降低對中依賴

托兒所屠殺「僅5童倖存」！泰前警察火化　母淚喊：下輩子當好人

克里米亞大橋被炸　基輔秒出現「慶祝看板」！烏克蘭人興奮打卡

爆炸前1秒！克里米亞大橋下湧出「神秘波浪」　可能原因曝光

烏軍堅守「東部戰略重鎮」巴赫姆特　澤倫斯基：陷入艱困激戰

希臘規模5.1地震！　深度僅5公里

豪大雨不停！花蓮豐濱土石流危險區域撤村　30戶68人疏散安置

藍議員找柯文哲站台　蔣萬安「理解」：爭取各方支持讓席次極大化

國慶連假第2天　台鐵台南＝保安間驚見1男遺體！封鎖影響4車站

沒看到安妮亞！《間諜家家酒》因桌球世錦賽延播…日網錄錯節目一夜哭崩

超暖店長！《營業中》鬼鬼中暑不忘叮嚀「幫我一個忙」

大女兒緊黏阿翔！　Grace風雨中「狼狽護2子女」：怨氣深重

不是東京大阪！日本各地魅力度排名出爐　這城市14度奪冠

南投縣議員游顥競總成立　柱柱姊、網紅「社會老大」出席力挺

賓士遭貨車擦撞！「豬隊友」到場助陣叫囂揮拳　這下芭比Ｑ了

狂咬芋圓、地瓜圓！超濃「大甲芋泥QQ鮮奶」開喝　還有芋頭鮮奶綠

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

即／北韓發射「不明彈道導彈」！

巴士輪胎磨光翻車3亡　乘客斷頭亡

男向柬副總理求救！警扣查47台人

超狂作弊法！他把整部刑事訴訟法刻在原子筆

醫性侵147女　美總統參選人之妻受害

英國妹「戴隱形眼鏡」洗澡！醫曝下場：左眼摘除了

爆炸前1秒　克里米亞大橋出現神秘波浪

車上吃漢堡險沒命！美國少年莫名遭警開槍

貨車炸克里米亞大橋　車主找到了

北韓發射2枚彈道飛彈　美稱正與盟國密切磋商

前警察血腥屠殺過程曝！手法殘忍佛寺不願火化

爆炸後　克里米亞大橋恢復通車

驚天爆炸瞬間！克里米亞大橋半邊橋面消失

更多熱門

相關新聞

171人食物中毒！台南晶英致歉

171人食物中毒！台南晶英致歉

台南晶英酒店上個月發生喜宴疑似集體食物中毒，造成171人不適，採檢送驗結果於今天出爐，其中一名廚工的檢體中驗出腸炎弧菌，食品環境則驗出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌。對此台南晶英今（3日）再度發聲明致歉並會負起全責，同時表示針對宴席主家已在9/26全額退款，後續將配合相關食安法調查。

台南晶英酒店食物中毒案

台南晶英酒店食物中毒案

中國貨船集體食物中毒　至少12船員死亡

中國貨船集體食物中毒　至少12船員死亡

晶英酒店疑79人食物中毒　衛生局說話了

晶英酒店疑79人食物中毒　衛生局說話了

晶英酒店爆食物中毒　賓客：整晚簡直是煉獄

晶英酒店爆食物中毒　賓客：整晚簡直是煉獄

關鍵字：

集體中毒食物中毒

讀者迴響

熱門新聞

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！曾怒「她不倫阿翔」爆疏遠

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

雙面大咖女星遭指是她！　Lulu發聲：聳動故事博眼球

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

大咖女星被爆超雙面！　《大學生》班底嚇到退出節目

直擊AV現場導演代打演私密處除毛

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面