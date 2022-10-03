台南晶英酒店食物中毒案　鎖定一道菜餚進一步釐清

▲台南晶英酒店疑似食物中毒案，衛生局初步排除廚工人污染食物，目前鎖定其中一道菜餚，進一步釐清是否病原性微生物引起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南晶英酒店9月24日傳出79人疑食物中毒案，台南市衛生局緊急介入調查，採集當天食餚及廚工人、顧客等檢體送驗，初步化驗結果排除廚工人污染食物，目前鎖定其中一道菜餚，將待菌落數等檢驗報告出爐，進一步釐清是否病原性微生物引起的食物中毒。

台南市衛生局指出，9月25日接獲成大醫院等院所通報台南晶英酒店發生疑似食物中毒症狀，衛生局立即介入調查，經查9月24日當日有約1100人食用該酒店供應之飲食，而後陸續有民眾出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，截至9月25日共有79 人出現腸胃不適現象，經就醫治療後已全數離院，不過衛生局也陸續接獲通報有其他民眾出現疑似食物中毒症狀。

衛生局經派員前往台南晶英酒店調查，採集當天相關食餘菜餚及相關民眾、廚工人的檢體送驗；據指出，化驗結果初步排除廚工人污染食物，目前鎖定其中一道菜餚進行調查，將待菌落數等關檢驗報告出爐，再釐清該菜餚是否與疑似食物中毒事件有相關，若檢驗及調查結果證實是因病原性微生物引起，將依食品安全衛生管理法第15條規定裁處6萬元以上2億元以下罰鍰，全案仍在調查中。