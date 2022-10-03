台南晶英171人食物中毒檢驗出爐！業者：全額退款、提供精神撫慰金

記者蔡玟君／綜合報導

台南晶英酒店上個月發生喜宴疑似集體食物中毒，造成171人不適，採檢送驗結果於今天出爐，其中一名廚工的檢體中驗出腸炎弧菌，食品環境則驗出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌。對此台南晶英今（3日）再度發聲明致歉並會負起全責，同時表示針對宴席主家已在9/26全額退款，後續將配合相關食安法調查。

▲台南晶英酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

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台南市衛生局表示，有關近日台南晶英酒店爆發疑似食品中毒案，該案通報病患人數共計171人，衛生局針對通報病患及廚工進行採檢，檢驗通報病患9人及廚工32人，分別有7人及1人檢出腸炎弧菌陽性；相關食品環境檢體共29件則檢出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌。後續將依疑似食品中毒事件處理要點及食品中毒病因物質、原因食品判明標準，移請司法單位辦理。

▲台南晶英酒店聲明。（圖／翻攝自台南晶英酒店臉書專頁）

台南晶英酒店則發布致歉聲明，表示面對工作人員與環境管理出現疏漏，引起食品衛生安全疑慮，台南晶英酒店負起全責，並將配合政府食安法之相關調查。為表達最大誠意，後續針對針對宴席之主家，飯店已在9/26皆進行全額退款，若身體出現不適之賣客，可透過電話、Email、官方社群私訊等方式聯繫飯店，提供醫療單據與診斷證明書，飯店將支付醫療費用，除了醫療費用，飯店另提供保險理賠認定之精神撫慰金，以消彌賓客因身體不適造成日常生活不便之損失。

台南晶英表示，本次事件引發的食品安全爭議，再次鄭重地致上萬分歉意，除了謹慎引以為戒、深刻自省，重新檢視管理制度，積極加強廚房環境衛生整潔、落實人員健康自主管理，事發後已聘請具專業醫療背景的食安顧問進行嚴格把關，冀望用最安全的圍籬來保障消費者權益。