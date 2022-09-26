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台南5星晶英酒店疑「集體食物中毒」！賓客哀號：整晚簡直是煉獄

▲▼台南5星級晶英酒店。（圖／翻攝自晶英酒店臉書）

▲台南5星級晶英酒店。（圖／翻攝自晶英酒店臉書）

記者林悅、黃資真／台南報導

台南五星級晶英酒店24日傳出民眾疑似集體食物中毒，有1100人在24日參加不同場次的喜宴，25日陸續出現腹瀉、嘔吐症狀，累計至今共有79人。台南數家醫院發覺病患都曾在同一天前往同一間酒店吃飯，於是主動通報台南市衛生局，有受害民眾跑到酒店臉書貼文底下留言形容：「整晚簡直是煉獄！」

晶英酒店24日午場和晚場的喜宴總計有120桌，參與賓客超過1000人，但其中有79人在25日陸續出現腹瀉、嘔吐等症狀，分別就醫之後，院方發現這些病患都曾在同一天前往晶英酒店用餐（不同場次），於是主動通報台南市衛生局。

部分受害民眾在晶英酒店官方臉書貼文底下留言稱，餐會結束後當天晚上開始上吐下瀉，直到天亮「整晚簡直是煉獄，不舒服到了極點，我太太第一次遇到疑似食物中毒，更是痛苦的不得了，而且同行友人還有多人類似情形發生」；還有人稱同事也是24日中午參加婚宴，隔天早上就因拉肚子傳訊息請假。

▲▼賓客稱參加晶英酒店宴會後出現上吐下瀉症狀。（圖／翻攝自臉書）

▲有賓客稱參加晶英酒店宴會後出現上吐下瀉症狀。

台南市衛生局接獲通報，已派人前往酒店帶回食物樣本進行化驗，追查可疑食物的來源，此外，也會採集病患檢體、了解環境衛生，以進一步釐清真正的原因。業者事後也啟動關懷機制，並全力配合台南市衛生局調查。目前79人已全部離院返家。

稍早晶英酒店發聲明表示，針對24日於二樓宴會廳舉行之宴席，午宴及晚宴共4場約120桌，會全面配合台南市衛生局進行調查。飯店也已於第一時間聯繫掌握之賓客名單，未來幾天內會持續追蹤與關心賓客身體狀況，若當日參加宴席之賓客有發現身體不適請儘速前往診所或醫院就醫，亦可透過各種管道聯繫飯店，倘若調查結果確實為飯店問題，飯店也將負起全責。

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