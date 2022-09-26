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稽查畫面曝！台南晶英酒店疑釀79人食物中毒　衛生局說話了

▲▼台南晶英酒店傳出集體食物中毒，衛生局前往稽查廚房環境。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市衛生局前往稽查晶英酒店廚房。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、黃資真／台南報導

台南五星級晶英酒店24日傳出民眾疑似集體食物中毒，79位賓客在24日參加不同場次的喜宴，25日陸續出現腹瀉、嘔吐症狀。台南數家醫院發覺病患都曾在同一天前往同一間酒店吃飯，於是主動通報。台南市衛生局表示，79位民眾就醫後症狀都已緩解，若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法第15條規定，處以新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

台南市衛生局說明，經查24日當天約有1100人食用該酒店供應之飲食，陸續有民眾出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，截至9月25日計79人出現腸胃不適，治療後無大礙皆回家休息。

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目前將對該酒店所相關之食餘菜餚及相關之民眾、廚工人體檢體進行採檢，並送檢驗單位進行化驗，以確認發生原因，若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法第15條規定，處以新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

台南市政府衛生局許以霖局長提醒，雖然已經入秋，氣溫仍然高溫濕熱，應注意食品中毒發生之風險，餐飲業者應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保消費者飲食安全。呼籲所有食品業者務必做好自主管理，並遵守預防食品中毒的5要原則。

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