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全船食物中毒！中國貨船21船員「至少12死」　越南海域緊急求救

▲▼ 中國貨船五洲8號。（圖／翻攝自marinetraffic）

▲ 五洲8號原定8日停靠中國連雲港。（圖／翻攝自marinetraffic）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南媒體報導，一艘中國籍散貨船在越南海域航行途中，全船21名船員集體食物中毒，目前已有12人死亡，其餘9人病危送醫搶救，已有6人恢復穩定，導致中毒的原因目前不明。

《越南快訊》（VnExpress）等外媒1日報導，中國籍散貨船「五洲8號」（WU ZHOU 8）9月27日載著木薯離開泰國春武里府，原定8日抵達中國連雲港，卻在越南海域發生集體食物中毒事件，21名船員中有12人死亡。

▲▼ 中國貨船五洲8號發生船員食物中毒意外。（圖／翻攝自vnexpress）

▲ 食物中毒的船員在醫院接受治療。（圖／翻攝自vnexpress）

五洲8號船長9月30日透過船舶代理公司求助，稱船員食物中毒且非常危急，需要上岸治療。越南當局出動救援直升機前往，當時有10名船員已經死亡，趕緊將其餘11人移送110公里外的崑崙群島醫院搶救，但其中1人在飛行途中喪命，1人在前往醫院途中身亡。9名病患經過治療後，截至當晚有6人暫時恢復穩定，3人仍屬重症。

當局說明，死亡的船員死因推測為食物中毒，船員國籍尚未確認，但很可能是中國籍。船公司相關人士則表示，雖聽說船員出現食物中毒症狀，但不清楚他們吃了什麼。

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