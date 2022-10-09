導航帶錯路！男子「開上斷橋」墜溪亡　妻怒批：橋斷9年政府未修

▲47歲男子派克森不慎將車開上斷橋後墜落溪谷身亡。（圖／翻攝自Facebook／Phil Paxson）



記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名父親，參加完女兒的生日派對後，急著出門趕回辦公室，沒想到他竟跟著導航系統開上一座「斷橋」，導致他連人帶車摔落6公尺深的溪谷身亡。他的家屬控訴，這座橋早在2013年就已斷掉，但近9年來當地政府都沒有任何作為，才會發生這起悲劇。

根據《今日美國》（USA Today）報導，住在北卡羅來納州希科里（Hickory）的47歲男子派克森（Phillip Paxson）9月30日返家參加完女兒的生日派對後，在晚間11點準備開車趕回辦公室，結果他一路跟著導航的指示，竟直接開上一座斷橋，連人帶車直接摔下6公尺深的溪谷。

Breaking Hickory- a driver is dead after going off a closed bridge overnight. Friends say they found him this morning along 24th Street Place NE. The highway patrol says the road is not state maintained and there were no barriers. Watch channel 9 for updates. pic.twitter.com/VdsXioX4HA — Dave Faherty (@FahertyWSOC9) October 1, 2022

家屬聯絡不上派克森後立刻報警，而警方在10月1日上午9時許，才發現一輛吉普車上下顛倒困在溪流中，而派克森已明顯死亡。

派克森的遺孀艾莉西亞（Alicia Paxson）怒斥，這完全是一場可以避免的悲劇，因為發生意外的希科里橋（The Hickory bridge）早在2013年就已經斷裂，「我的丈夫必須犧牲自己的生命來喚起人們對斷橋的注意。」

艾莉西亞的妹妹痛批，「他左轉之後上了這座什麼都沒有的橋，自從那座橋在2013年被沖毀以後，就沒有人要修復！」北卡羅萊納州交通部門表示，這座橋所在位置是一座私人道路，他們無法獲得資金，也沒有權力進行修繕；房地產專家也說，若想要修復橋樑，居民可能得自行承擔費用與責任。