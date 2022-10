導航帶錯路！男子「開上斷橋」墜溪亡　妻怒批：橋斷9年政府未修

▲47歲男子派克森不慎將車開上斷橋後墜落溪谷身亡。(圖/翻攝自Facebook/Phil Paxson)



記者張方瑀/綜合報導

美國北卡羅萊納州一名父親,參加完女兒的生日派對後,急著出門趕回辦公室,沒想到他竟跟著導航系統開上一座「斷橋」,導致他連人帶車摔落6公尺深的溪谷身亡。他的家屬控訴,這座橋早在2013年就已斷掉,但近9年來當地政府都沒有任何作為,才會發生這起悲劇。

根據《今日美國》(USA Today)報導,住在北卡羅來納州希科里(Hickory)的47歲男子派克森(Phillip Paxson)9月30日返家參加完女兒的生日派對後,在晚間11點準備開車趕回辦公室,結果他一路跟著導航的指示,竟直接開上一座斷橋,連人帶車直接摔下6公尺深的溪谷。

Breaking Hickory- a driver is dead after going off a closed bridge overnight. Friends say they found him this morning along 24th Street Place NE. The highway patrol says the road is not state maintained and there were no barriers. Watch channel 9 for updates. pic.twitter.com/VdsXioX4HA