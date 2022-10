路透：北溪管線爆炸後不久　美軍偵察機曾飛越波羅的海

▲路透指出,北溪天然氣管道洩漏後不久,美國軍機曾飛至附近海域上空。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

俄羅斯通往歐洲的天然氣北溪1號、2號管線9月26日因爆炸導致氣體外洩。路透社依據看到的追蹤紀錄指出,一架美軍P-8A「海神式」(P-8A Poseidon)偵察機在爆炸不久後曾飛越波羅的海。但美國海軍表示,飛機當時正在執行例行任務,與管線洩漏事件無關。

據路透社報導,飛行數據顯示事發當天格林威治時間0時3分,一架P-8A「海神式」海上巡邏機正在北海上空飛行,約在同一時間瑞典地震學家在波羅的海波荷木島(Bornholm Island)東南方觀測到一次海底爆炸。紀錄顯示,這架飛機從冰島起飛後在波蘭上空繞著賽道形狀的普通路線飛行,接著飛往波羅的海管線區。

飛行數據顯示,格林威治時間1時剛過幾分鐘,這架飛機從波荷木島南方飛往波蘭西北部,在地面上空盤旋約1小時,再於2時44分左右飛往被通報氣體外洩的地點,距離管線破裂處只有24公里,繞飛一圈後前往經常受到監視的俄羅斯飛地加里寧格勒(Kaliningrad)。

雖然飛機在格林威治時間3時39分至6時20分間的飛行數據遺失,但飛機返航時,大約在7時左右經過了外洩地點北方4公里附近。路透社將美國追蹤網站Radarbox的飛行地圖與瑞典航班追蹤網站Flightradar24的軌跡數據整合,重建出P-8A的飛行路線。飛機在冰島西南部的雷克雅內斯半島起降,而當地設有Keflavik空軍基地,據稱還有P-8偵察機的機庫設施。

▲美國波音公司設計生產的P-8A海神式海上巡邏機。(圖/路透)

報導提到,因為這類飛機的識別碼會輪流替換,原本無法辨識飛機資訊,但美國海軍已向路透社證實,這是一架美國飛機。海軍發言人指出,數據中顯示的海軍P-8A海神式飛機是在進行波羅的海的海上偵查飛行任務,與北溪管線洩漏無關,但無法提供更多其他資訊。波蘭、瑞典、丹麥和德國國防部並未作出回應。

報導稱,美國總統拜登曾表示可能會派出潛水員探查,但目前尚不清楚美軍是否在調查管線方面發揮任何作用。分析人士指出,波羅的海在俄羅斯入侵烏克蘭後處於「冷戰式」緊張局勢的前線,且目前不可能確知特定軍機飛行路徑的背後原因。長駐英國的防務分析師Francis Tusa說,「波羅的海的區域對抗相當活躍,仍有許多刺探和無止盡的對奕。」

