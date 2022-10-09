國道14地雷路段出爐！國5「連塞13小時」車程增7倍

▲今日國道車潮多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是國慶連假第二天，交通部高公局預判重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局表示，今日預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

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▲▼國道連假期間重點壅塞路段及時段。（圖／高公局）

高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發。

今日國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1埔鹽系統南向入口、5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲今日國道路況預報。（圖／高公局）