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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九喊兩岸非兩國　學者反問：你當的是「岸主」？

▲台北市議員參選人張斯綱競選總部成立大會，前總統馬英九出席站台力挺 。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九日前向總統蔡英文喊話，兩岸絕非兩個國家，另也呼籲總統府看板別再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱。對此，台灣師範大學政研所教授范世平批評，台灣如果不是一個國家，那馬英九曾經擔任的是總統？還是「岸主」？

馬英九指出，身為第十二、十三任中華民國總統，任內八次出席中華民國國慶大典，對今年的國慶大典，他有一些意見。首先，蔡英文在中華民國國慶大會上，應闡明中華民國《憲法》，釐清與大陸的關係，是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，如此兩岸關係才能和平穩定向前邁進。

第二，馬英九說，請總統府在慶祝大會的看板與發給中外貴賓的資料中，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，這是他所知政府過去從未使用過的名稱，我國的國名並未從「中華民國」改為「台灣」大會當然應該繼續用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」才對。這樣「偷渡」「台灣獨立」創造的想像空間，除了讓綠營的朋友「自嗨」以外，又還有什麼實質意義呢？

范世平反問，大陸有承認中華民國或台灣的治權嗎？馬英九的「兩岸互不否認治權」根本是癡人說夢，且台灣多數人是承認中華人民共和國擁有對岸的主權與治權。所以兩岸「互相承認主權與治權」才是主流民意，馬英九的兩岸「互不承認主權，互不否認治權」早就是昨日黃花。

范世平提到，馬英九說兩岸「絕非兩個國家」，但台灣如果不是一個國家，那馬英九曾經擔任的是總統？還是「岸主」？兩岸如果不是兩個國家，難道是一個？所以馬英九是支持「一國兩制」嗎？台灣是類似香港與澳門的「一國下之特區」？事實上，兩岸是「國與國關係」絕對是台灣的主流民意，哪怕說的是中華民國與中華人民共和國。

范世平強調，中華民國與台灣早就是同義字了，只有馬英九認為中華民國還包括秋海棠，何況在國際上大家都稱台灣。這兩天在華府雙橡園舉行的國慶酒會，美國貴賓開口閉口都是台灣，馬英九當總統的八年也是如此，馬當時怎麼不抗議美方人員應稱我們是中華民國？我國經過了三次政黨輪替，中華民國與台灣的矛盾逐漸彌平，相互融合，雖然台灣仍有人對中華民國這四個字耿耿於懷，但也還輪不到馬英九教訓不能用「Taiwan National Day」與「台灣國慶」。

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