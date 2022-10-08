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用路人注意！國慶日北市博愛區2階段交管　9日22時起實施

▲▼國慶大會預演，三軍儀隊聯合操演。（圖／記者黃克翔攝）

▲國慶大會演出多，博愛特區9日晚上10時起進行交管，至10日下午1時止。（圖／記者黃克翔攝，下同）

文／中央社

台北市警察局8日表示，為配合國慶日各項活動，相關會場周邊區域及道路實施2階段交通管制；第1階段從9日晚間10時開始，管制範圍包含凱達格蘭大道等。北市警局交通大隊指出，為配合10日國慶日活動，規劃實施交通管制，針對國慶大會交管時間分2階段，第1階段從9日晚間10時至隔天下午1時，第2階段從10日凌晨0時至下午1時，視現場狀況提前或延後交管時間。

▼111年國慶活動，北市博愛特區進行兩階段交管，警方提醒用路人注意相關資訊。（圖／翻攝自Facebook／中華民國 讚國慶，點圖放大）

▲▼111年國慶活動，北市博愛特區進行兩階段交管，警方提醒用路人注意相關資訊。（圖／翻攝自Facebook／中華民國 讚國慶）

警方表示，國慶大會第1階段管制區域，包含桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北區域，人、車管制。

第2階段有中華路（不含）、博愛路（含）以東；秀山街、永綏街、襄陽路、徐州路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；林森南路、杭州南路（均不含）、羅斯福路（含）以西；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北區域：管車、不管人，維持第一階段管制區域。

管制區域外擴大交通疏導範圍，東至金山南路，西至西寧南及北路，南至和平東及西路（延伸至羅斯福路、辛亥路口），北至市民大道（以上均含道路）。

警方指出，針對國慶酒會將從10日下午3時30分至晚間8時進行交通管制，視狀況提前或延後，管制區域為重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域，管車不管人、車輛憑證入場。

警方表示，管制時間行經相關路段各路線公車，將配合改道行駛；管制區內停車格位，包含愛國西路（公園路至博愛路間）、貴陽街（桃源街至公園路間）、長沙街（博愛路至桃源街間）、寶慶路（懷寧街至桃源街間）、衡陽路（懷寧街至博愛路間）、武昌街（懷寧街至博愛路間）、漢口街（懷寧街至博愛路間）、開封街（懷寧街至博愛路間）、公園路（襄陽路至愛國西路間）、懷寧街（襄陽路至貴陽街間）、中山南路（常德街至凱達格蘭大道間）、重慶南路（衡陽路至愛國西路間）、桃源街（衡陽路至貴陽街間）、常德街兩側、襄陽路南側（懷寧街至公園路）、杭州南路（信義路至愛國東路間）等汽機車停車格位，從9日晚間8時至10日晚間8時禁止停車。

配合國慶籌備委員會活動作業，貴陽街（重慶南路至懷寧街段，靠近總統府南廣場周邊）、寶慶路（博愛路至重慶南路段，靠近總統府周邊）及懷寧街（寶慶路（不含）至貴陽街（含）路段）等汽機車停車格，9日凌晨零時起至10日晚間8時禁止停車，未依規定駛離車輛，將移置、拖吊。

警方表示，台北捷運公司自9日晚間10時起至10日晚間8時止，關閉捷運台大醫院站1號兩側出口及4號出口往二二八和平公園方向鐵門。

▲▼國慶大會預演，北一女儀隊。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼國慶大會預演，三軍儀隊聯合操演。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼國慶大會預演，三軍儀隊聯合操演。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼國慶大會預演，三軍儀隊聯合操演。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼國慶大會預演，三軍儀隊聯合操演。（圖／記者黃克翔攝）

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國慶交管交通管制

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