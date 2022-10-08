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影／國慶光雕最末配樂曲目詢問度爆表！　濁水溪公社神曲重出江湖

▲▼國慶光雕秀。（圖／文總提供）

▲國慶光雕秀。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

文化總會今年舉辦的國慶光雕展演，日前點燈後深獲各界好評，除了經典歌曲及電影引領觀眾重返記憶中的年代，展演壓軸畫面從民眾臉孔呈現的喜怒哀樂延伸到「甘露水」雕塑影像的出場外，不少觀眾也詢問最後的配樂曲目，是策展團隊引用了搖滾樂團濁水溪公社的歌曲《永遠存在的台灣》，讓這首神曲重出江湖。

《永遠存在的台灣》是由濁水溪公社號召陳明章、林生祥、以莉高露、董事長阿吉、Freddy、何欣穗、柯仁堅、黃連煜、朱頭皮、流氓阿德、楊大正、施文彬等，加上三位台語合唱老師以及十多位台灣音樂劇演員共同參與錄製的史詩大合唱，一起唱出對土地的情感與信念。詞曲由濁水溪公社的小柯（柯仁堅）創作，並與作曲家王希文共同編曲，而王也是今年國慶光雕的音樂總監。

濁水溪公社的小柯透露，幾年前製作《永遠存在的台灣》的緣起，是想要打造一首屬於台灣的《We Are The World》大合唱，找來一海票音樂人共襄盛舉，「那個時候弄完後，我們就開玩笑說，這首歌就是要在總統府唱，可是濁團畢竟是個獨立樂團，宣傳資源也有限，因此這首歌後來幾乎只存在於樂迷的心中。

小柯笑說，沒想到擺了幾年之後，這個願望竟然成真，在今年國慶光雕的創意會議討論時，原先結尾要用比較磅礴的管弦樂配樂收尾，後來他問今年光雕的導演暨藝術總監陳怡潔說，「要不要試試看不同路線的選擇？」後來他給團隊聽了這首歌，「怡潔很喜歡！文總也很喜歡！於是這首神曲就這樣重出江湖了！」

「當我把歌曲套上影片時，全身雞皮疙瘩都來了！」小柯回想，18年操刀的編曲製作，與22年自己的創意跨時空交流，一切卻彷彿是早就約定好一般，每個音符和弦與畫面的結合都是那麼地完美，對創作者來說，實在是個很魔幻的時刻。

對此，文總表示，《永遠存在的台灣》在本次國慶光雕演出中，扮演著重大角色，詞曲意境與聲響氣味貫穿全秀，更是深厚的情感信念基底，此外更與金馬剪接師林雍益操刀的25部台灣電影集錦片段對話，碰撞出迷人的火花。

 

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