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台中議員參選人市場發國旗　盧秀燕留言：飛揚的國旗令人感動

▲▼國民黨籍市議員參選人邱愛珊在市場發國旗，連盧秀燕也在臉書留言，飛揚的國旗令人感動。（圖／邱愛珊臉書，下同）

▲國民黨籍市議員參選人邱愛珊在市場發國旗，連盧秀燕也在臉書留言，飛揚的國旗令人感動。（圖／邱愛珊臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

年底九合一選舉不到50天，藍綠陣營從市長、議員參選人每天掃街拜票，把握最後衝刺機會，尤其各個選區市議員選舉都呈現大爆炸局面，以第4選區后里、豐原區而言，現任5席都想連任，但還有7人也加入戰局，國民黨參選人邱愛珊在雙十國慶前夕到傳統市場拜票且發送小國旗，一時間難得一見的旗海飄揚重現，臉書被網友狂按讚，連市長盧秀燕也po文回應「飛揚的國旗總是令人感動」，為邱的選情加分不少。

▲▼國民黨籍市議員參選人邱愛珊在市場發國旗，連盧秀燕也在臉書留言，飛揚的國旗令人感動。（圖／邱愛珊臉書，下同）

邱愛珊在臉書發文，對於雙十國慶以及朝野為了權力相互謾罵，不關心民間疾苦有感而發的po文，她說，后里豐原是我們的家鄉，后里豐原好，台中就會好，台中好，台灣就會好，國家社會要安定，百姓要富足，從總統到庶民，各司其職，不要每天對立謾罵，為了權力相互攻訐、不斷內耗，這不是國家存在的目的。

▲▼國民黨籍市議員參選人邱愛珊在市場發國旗，連盧秀燕也在臉書留言，飛揚的國旗令人感動。（圖／邱愛珊臉書，下同）

邱雖然對現狀有些悲觀，但對於未來還是心存希望，最後還不忘說「讓我們一起祝中華民國生日快樂」，邱的臉書發文，除了引起不少網友按讚之外，也引起市長盧秀燕的認同，「飛揚的國旗總是令人感動」。

后里、豐原區有5席，現任者分別是國民黨的張瀞分、陳本添，民進黨的謝志忠，無黨的陳清龍和王朝坤，5人都拚命想連任，但還有7人也加入戰局，且勢在必得，除了國民黨多了1名競爭者邱愛珊之外，民進黨有1人、台灣股票黨1人、無黨2人、時代力量1人、基進黨1人，戰況激烈可期。

▲▼國民黨籍市議員參選人邱愛珊在市場發國旗，連盧秀燕也在臉書留言，飛揚的國旗令人感動。（圖／邱愛珊臉書，下同）

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