女三寶賠慘！鬼騎「卡死軌道」2分鐘被撞爛　害新自強號破洞壞了

記者陳崑福、許力方／屏東報導

雙十國慶連假全台出現返鄉出遊人潮，台鐵卻傳出新自強號「被損壞」！屏東一名40多歲的女騎士疑似走錯路，竟然想要在旗官路平交道迴轉，結果不慎掉進軌道裡，整台機車卡住，找保全來幫忙也也搬不動，就這樣瞎忙了2分半鐘，新自強號疾駛而來撞上，導致列車頭破大洞，女騎士不但被台鐵求償損失，還被依公共危險罪移送。

事發於7日晚間7時許，女騎士行經崁頂鄉旗官路平交道，沒多久又繞回來往鐵軌騎進去，結果機車不慎掉入，整輛機車卡在軌道，她趕緊下車想要移車，卻搬不動，把車熄火後，向一旁的台鐵保全揮手求救，沒多久，平交道柵欄放下、警鈴聲響起，女騎士拖不動車，緊急跑開，把車移留在路線上。

▼女騎士闖軌卡死搬不動，害自強號撞破洞壞了。（圖／民眾提供，下同）



▼機車被撞成廢鐵噴飛。



保全人員沒有依照台鐵SOP、按下緊急按鈕，當時匆忙上前幫忙抬車，但苦戰一番都無法排除，還放倒了機車，眼見列車越來越近，他只好不停揮舞手中的指揮棒示警；2分半鐘後，自強號疾駛而來，司機員即使減速仍剎車不及，硬生生撞上去，保全嚇得跳開，列車就這樣輾過、拖行機車一陣子才停下，讓車上幾乎滿載的旅客飽受驚嚇。

鐵路警方指出，女騎士聲稱是騎到平交道時發現走錯方向「騎過頭」，就在平交道上迴轉，但迴轉半徑過大，加上晚上視線不佳，沒有注意到路面和軌道落差，結果機車就掉進軌道裡卡死，整個過程到被撞上共2分24秒時間，警方訊號依公共危險罪將她移送。

台鐵表示，當晚7時許386次EMU3000型新自強號北上行經旗官路平交道時，一輛機車突然侵入路線被撞上，卡在列車底下，導致軔管洩落，車頭、車體都毀損，破了大洞，無法行駛，台鐵只好緊急調派單機協助旅客換車，約半小時才把機車拖出來，直到9時許才恢復通車，造成13列次受影響，延誤666分鐘、3230名旅客。

這輛3000型自強號是台鐵向日本進口的，一組造價8.8億元，肇事機車則被撞飛，幾乎成了廢鐵，所幸現場人員及時跳開，沒有傷亡，破洞的新自強號已經拖回潮州機場維修，台鐵後續將計算營業、設備損失後，向女騎士求償，她不僅面臨高額賠償金，還吃上刑責被移送法辦。

▼新自強號撞上侵入軌道機車，台鐵將向女騎士求償損失。



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