為普丁祝壽！烏官員PO克里米亞大橋爆炸片　配上生日快樂歌超諷刺

▲烏克蘭最高統帥部協調官、國安與國防委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）上傳爆炸影片祝普丁「生日快樂」。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋8日清晨發生爆炸，一大截鐵路橋和多節列車車廂燃起熊熊大火，場面驚懾人心。由於俄羅斯總統普丁前一天才剛過70歲大壽，一名烏克蘭高級官員不僅PO出大橋爆炸的影片，還將瑪麗蓮夢露幫「總統」唱生日快樂歌的影片合成在一起，以此「為普丁祝壽」。

據英國天空新聞報導，克里米亞大橋（又稱克赤大橋）8日爆炸坍塌後，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特上發布一則影片，畫面左半邊是大橋在燃燒，右半邊則合成瑪麗蓮夢露生前為美國前總統甘迺迪唱生日快樂歌的影片。

儘管達尼洛夫文中只寫了一句「早安，烏克蘭」，但由於俄羅斯總統普丁在他發文的前一天，也就是10月7日才剛過完70歲生日。只見影片中的瑪麗蓮夢露一邊唱道：「生日快樂，總統先生」，一邊配上橋梁冒出大量黑煙的畫面，諷刺意味相當濃厚。

此前，有說法稱這起事故是導彈、炸彈攻擊所致，俄方則聲稱是橋上列車油箱爆炸起火，起因眾說紛紜，目前普丁已經下令調查大橋的「緊急狀況」。

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