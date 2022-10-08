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克里米亞大橋淪火海！澳退將分析「事情不單純」：需要放很多炸藥

▲▼克里米亞跨海大橋8日清晨爆炸起火。（圖／路透）

▲克里米亞跨海大橋8日清晨爆炸起火。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

從俄羅斯本土連接克里米亞半島的跨海大橋於當地時間8日清晨傳出爆炸，社群網站上瘋傳橋上竄出熊熊烈焰與黑色濃煙的畫面。儘管俄方官員聲稱是橋上列車油箱起火導致爆炸，但澳洲一名退將卻詳細分析，認為炸毀一座橋梁絕非易事，需搭配大量的炸藥，推測應該是利用導彈、或透過卡車放置炸藥攻擊。

根據《衛報》，這座橫跨克赤海峽的克里米亞大橋全長將近19公里，分為公路橋、鐵路橋，在俄軍占領克里米亞半島後，俄羅斯總統普丁推動該座跨海大橋興建，並於2018、2019年相繼完工，對俄羅斯而言具高度象徵性戰略意義，也是俄軍在克里米亞與烏克蘭南部占領區之間的重要後勤補給線，不僅可運送軍事裝備，更可運送部隊。

在克里米亞跨海大橋爆炸後，來自澳大利亞的退將萊恩（Mick Ryan）發表意見，他認為要炸毀這麼一座跨海大橋本身並非易事，「鋼筋混凝土大橋最難倒塌，第一次拆除時可能是透過導彈攻擊，或是找出橋面的弱點，用卡車攜帶炸彈攻擊，為此需要大量的炸藥，且擬定良好的拆除設計方案。身為工兵，我們一直計畫類似事情。」

萊恩指出，「要拆除（引爆）鋼筋混凝土大橋，需要的炸藥數量將會超過幾個特種部隊人員的攜帶能力。需要幾輛卡車、或是透過導彈與炸彈才能達到目的，而且還需要瞄準橋梁跨度的正確點。」

萊恩認為，「無論如何，這都會給俄羅斯人帶來一個重大的問題。不過，這並不會中斷俄羅斯對克里米亞的後勤補給，因為可以透過船隻或陸路的方式通過梅利托波爾。儘管如此，（克里米亞大橋崩塌）使得對俄羅斯人而言，守住梅麗托波爾更為重要。」

報導指出，在俄烏戰爭持續9個月的時間，俄羅斯數個月以來認為克里米亞（包括克赤大橋）超出烏克蘭軍隊的打擊能力；然而，在過去2個月內，包括薩基海軍空軍基地在內的克里米亞地區發生一系列爆炸事件，基輔當局對於奪回克里米亞地區的信心日益增強。

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