克里米亞大橋淪火海！澳退將分析「事情不單純」：需要放很多炸藥

▲克里米亞跨海大橋8日清晨爆炸起火。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合報導

從俄羅斯本土連接克里米亞半島的跨海大橋於當地時間8日清晨傳出爆炸,社群網站上瘋傳橋上竄出熊熊烈焰與黑色濃煙的畫面。儘管俄方官員聲稱是橋上列車油箱起火導致爆炸,但澳洲一名退將卻詳細分析,認為炸毀一座橋梁絕非易事,需搭配大量的炸藥,推測應該是利用導彈、或透過卡車放置炸藥攻擊。

根據《衛報》,這座橫跨克赤海峽的克里米亞大橋全長將近19公里,分為公路橋、鐵路橋,在俄軍占領克里米亞半島後,俄羅斯總統普丁推動該座跨海大橋興建,並於2018、2019年相繼完工,對俄羅斯而言具高度象徵性戰略意義,也是俄軍在克里米亞與烏克蘭南部占領區之間的重要後勤補給線,不僅可運送軍事裝備,更可運送部隊。

在克里米亞跨海大橋爆炸後,來自澳大利亞的退將萊恩(Mick Ryan)發表意見,他認為要炸毀這麼一座跨海大橋本身並非易事,「鋼筋混凝土大橋最難倒塌,第一次拆除時可能是透過導彈攻擊,或是找出橋面的弱點,用卡車攜帶炸彈攻擊,為此需要大量的炸藥,且擬定良好的拆除設計方案。身為工兵,我們一直計畫類似事情。」

It is too early to ascertain the method of attack and the range of implications of this attack on the Kerch Bridge. It is certainly a punch in the face for Putin on his birthday. A couple of thoughts however in this short (for me) thread. 1/9 ???? https://t.co/h8C45CWI2K