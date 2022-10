克里米亞大橋被炸斷　普丁下令調查！俄官員控烏克蘭血腥破壞

▲ 普丁下令對克里米亞大橋爆炸案展開調查。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋8日清晨發生爆炸,大火導致橋體局部坍塌,俄方聲稱是汽車炸彈導致油罐車起火,但發生導彈攻擊、遭烏克蘭轟炸等說法紛紜,克里米亞官員也出面控訴烏克蘭攻擊。俄國總統普丁已經下令成立政府委員會,調查大橋的「緊急狀況」。

俄國官媒《塔斯社》報導,普丁在事故發生後立即下令成立政府委員會,調查克里米亞大橋的緊急狀況,此前已聽取總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)、副總理胡斯努林(Marat Khusnullin)、緊急情況部負責人、交通運輸部負責人及克里米亞大橋緊急事件相關執法機構負責人的報告,緊急情況部及交通運輸部負責人目前都在事故現場。

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE