驚天爆炸瞬間！克里米亞大橋「巨響後陷火海」狂燒　半邊橋面消失

▲ 克里米亞大橋爆炸瞬間，橋面頓時被火舌吞噬。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋8日清晨燃起大火，俄方聲稱是汽車炸彈在公路橋爆炸，引發鐵路橋油罐車廂起火，造成橋體局部坍塌。爆炸發生瞬間的各個角度影片在社群媒體上瘋傳，震撼畫面有如電影情節。

The Crimea bridge was destroyed in a Suicide bombing. It will be the first suicide bombing that the mainstream media will celebrate. pic.twitter.com/cbjGIQ2bmw — Syrian Girl (@Partisangirl) October 8, 2022

這起爆炸發生在當地清晨6時7分，天色還未全亮，其中一段影片拍下原先平靜的公路橋，橋上有零星幾輛轎車和貨車，幾秒過後突然閃過一陣強光，接著公路橋一半橋面和左方的鐵路橋都被大火覆蓋，畫面一股震動，還漫起大量粉塵及殘骸。

#UkraineRussiaWar : The moment of the strike on #Crimea bridge. The strike took place at 06:00 AM pic.twitter.com/VONAElBNUy — (@L_Team10) October 8, 2022

當時正行經在公路橋上的汽車駕駛幸運活命，行車紀錄器拍下完整過程，可見他原先行駛在內側車道上，疑似欲切換外側車道時傳來一陣「咻」的聲響，接著畫面陷入一片橘紅色、白色強光，爆炸伴隨驚天巨響，鏡頭猛烈搖晃後當場掉落。

Russians believe that the source of the explosion on the Crimean bridge was a truck. Which is even more humiliating than a missile attack, because it drove all the way from Russia to Crimea. pic.twitter.com/8K3R0CicbS — Taras (@tarasmi) October 8, 2022

另一段影片似乎是鐵路橋下方的監視系統拍下，只見下方海面原先平穩無波，右方公路橋上還有一輛貨車正在行進，沒想到開到一半突然被強光籠罩，爆炸瞬間迸出的火光及濃煙吞噬橋面，下方海水也劇烈波動。隨後可見公路橋半邊橋面墜海消失，且現場還不斷冒出火舌。

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