驚天爆炸瞬間！克里米亞大橋「巨響後陷火海」狂燒　半邊橋面消失

▲ 克里米亞大橋爆炸瞬間,橋面頓時被火舌吞噬。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋8日清晨燃起大火,俄方聲稱是汽車炸彈在公路橋爆炸,引發鐵路橋油罐車廂起火,造成橋體局部坍塌。爆炸發生瞬間的各個角度影片在社群媒體上瘋傳,震撼畫面有如電影情節。

The Crimea bridge was destroyed in a Suicide bombing. It will be the first suicide bombing that the mainstream media will celebrate. pic.twitter.com/cbjGIQ2bmw

這起爆炸發生在當地清晨6時7分,天色還未全亮,其中一段影片拍下原先平靜的公路橋,橋上有零星幾輛轎車和貨車,幾秒過後突然閃過一陣強光,接著公路橋一半橋面和左方的鐵路橋都被大火覆蓋,畫面一股震動,還漫起大量粉塵及殘骸。

#UkraineRussiaWar : The moment of the strike on #Crimea bridge. The strike took place at 06:00 AM pic.twitter.com/VONAElBNUy

當時正行經在公路橋上的汽車駕駛幸運活命,行車紀錄器拍下完整過程,可見他原先行駛在內側車道上,疑似欲切換外側車道時傳來一陣「咻」的聲響,接著畫面陷入一片橘紅色、白色強光,爆炸伴隨驚天巨響,鏡頭猛烈搖晃後當場掉落。

Russians believe that the source of the explosion on the Crimean bridge was a truck. Which is even more humiliating than a missile attack, because it drove all the way from Russia to Crimea. pic.twitter.com/8K3R0CicbS