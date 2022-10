俄羅斯史上最貴工程！克里米亞大橋「部分斷裂」沉入海　現場畫面曝

▲克里米亞大橋爆炸斷裂。(圖/翻攝自推特)

記者張方瑀/綜合報導

造價30億美元的克里米亞大橋,是俄羅斯史上最貴的工程,但大橋卻在8日上午傳出爆炸,部分橋樑陷入火海,公路段部分橋面甚至崩塌墜入海中,鐵路段的油罐列車也全被燒成焦黑,俄羅斯保險公司推估,損失金額約5億盧布。除此之外,更有消息人士指出,這起爆炸事件是烏克蘭國家安全局的一次特別行動。

綜合外媒報導,克里米亞大橋在8日上午6時左右傳出爆炸聲響,部分橋樑陷入火海,濃烈黑煙猛竄,從推特曝光的畫面可以看到,目前火勢已經撲滅,但公路段橋面出現坍踏,整段柏油路面直接斷裂掉入海中,鐵路段的油罐車則被燒到焦黑。

Both railway and vehicle spans of Kerch bridge are damaged & will take time to be restored.



This means that supplying Russian troops in the South of ???????? will be very difficult.



Military equipment, ammunition, fuel coming through Kerch bridge won't be coming for a long time. pic.twitter.com/fyAkWa8GPq