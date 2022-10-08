俄羅斯史上最貴工程！克里米亞大橋「部分斷裂」沉入海　現場畫面曝

▲克里米亞大橋爆炸斷裂。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
造價30億美元的克里米亞大橋，是俄羅斯史上最貴的工程，但大橋卻在8日上午傳出爆炸，部分橋樑陷入火海，公路段部分橋面甚至崩塌墜入海中，鐵路段的油罐列車也全被燒成焦黑，俄羅斯保險公司推估，損失金額約5億盧布。除此之外，更有消息人士指出，這起爆炸事件是烏克蘭國家安全局的一次特別行動。
綜合外媒報導，克里米亞大橋在8日上午6時左右傳出爆炸聲響，部分橋樑陷入火海，濃烈黑煙猛竄，從推特曝光的畫面可以看到，目前火勢已經撲滅，但公路段橋面出現坍踏，整段柏油路面直接斷裂掉入海中，鐵路段的油罐車則被燒到焦黑。
Both railway and vehicle spans of Kerch bridge are damaged & will take time to be restored.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022
This means that supplying Russian troops in the South of ???????? will be very difficult.
Military equipment, ammunition, fuel coming through Kerch bridge won't be coming for a long time. pic.twitter.com/fyAkWa8GPq
克里米亞大橋橫跨克赤海峽，公路段全長18.1公里，鐵路段則長16.9公里；該橋於1945年遭浮冰撞毀，俄羅斯總統普丁2014年併吞克里米亞半島後下令重建，最終在2018年完工，據傳斥資約30億美元，是俄羅斯史上最昂貴的工程。
俄羅斯保險公司聯盟估計，克里米亞大橋爆炸的損失約在2億到5億盧布（約台幣1.04億至3億元）之間。爆炸發生後鐵路和公路段需要時間進行整修，估計俄國的軍事裝備、彈藥和燃料可能會有一段時間無法透過此路段運送。
《烏克蘭真理報》指出，有消息人士透露，這次炸毀克里米亞大橋的事件，是烏克蘭國家安全局的一次特別行動，但目前該單位並未發表任何聲明。
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