克里米亞大橋陷火海！　烏克蘭暗示：非法東西必須摧毀

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋8日清晨傳出爆炸，鐵路橋的部分陷入火海，橋面局部坍塌。俄羅斯稍早指出，是橋上列車的油箱起火，但烏克蘭總統府顧問在推特上暗示，這起爆炸事件可能是烏克蘭所為，「所有非法的東西都必須摧毀。」

▲克里米亞大橋燃起大火，部分橋體坍塌。（圖／翻攝自推特）



▲克里米亞大橋竄出大火與濃煙。（圖／路透）



烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上表示，這一切都只是開始，「所有非法的東西都必須摧毀，所有被盜的東西都必須歸還給烏克蘭，所有被俄羅斯佔領的東西都必須驅逐出境。」

克里米亞大橋（Crimean Bridge）又稱克赤大橋（Kerch Bridge），連接俄國本土與8年前併吞的克里米亞，對俄國具有重要戰略意義。這起爆炸讓與鐵路橋平行的公路部分橋段因大火完全坍塌，《紐約時報》指出，這將危及在烏克蘭南部作戰的俄軍主要補給線。

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

俄國媒體稍早指出，一名克里米亞官員稱是一列貨運列車油箱起火，整座橋樑部分陷入火海，還有一部分已經崩塌，所幸未造成人員傷亡，目前橋上交通已經暫停。克里米亞地區領導人顧問克利奇科夫（Oleg Kriuchkov）則表示，目前要判斷原因和後果為時過早。

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