克里米亞大橋陷火海！　烏克蘭暗示：非法東西必須摧毀

記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋8日清晨傳出爆炸,鐵路橋的部分陷入火海,橋面局部坍塌。俄羅斯稍早指出,是橋上列車的油箱起火,但烏克蘭總統府顧問在推特上暗示,這起爆炸事件可能是烏克蘭所為,「所有非法的東西都必須摧毀。」

▲克里米亞大橋燃起大火,部分橋體坍塌。(圖/翻攝自推特)



▲克里米亞大橋竄出大火與濃煙。(圖/路透)



烏克蘭總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)在推特上表示,這一切都只是開始,「所有非法的東西都必須摧毀,所有被盜的東西都必須歸還給烏克蘭,所有被俄羅斯佔領的東西都必須驅逐出境。」

克里米亞大橋(Crimean Bridge)又稱克赤大橋(Kerch Bridge),連接俄國本土與8年前併吞的克里米亞,對俄國具有重要戰略意義。這起爆炸讓與鐵路橋平行的公路部分橋段因大火完全坍塌,《紐約時報》指出,這將危及在烏克蘭南部作戰的俄軍主要補給線。

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP