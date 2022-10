俄羅斯人權組織「紀念」剛獲和平獎！　法院下令莫斯科總部充公

▲俄羅斯人權組織「紀念」(Memorial)位於莫斯科的總部辦公室。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

俄羅斯國際傳真社(Interfax News Agency)報導,就在俄國人權組織「紀念」(Memorial)獲頒諾貝爾和平獎後數小時,俄國特維爾區法院下令將「紀念」的莫斯科總部充公。

法新社報導,「紀念」是俄國最著名的人權組織,去年12月被俄國當局正式解散。

挪威諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)今天稍早宣布,白俄羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)、俄羅斯人權組織「紀念」以及烏克蘭的「公民自由中心」(Centre for Civil Liberties)共同獲頒今年的諾貝爾和平獎。

The 2022 #NobelPeacePrize laureate and human rights organisation Memorial, @MemorialMoscow, was established in 1987 by human rights activists in the former Soviet Union who wanted to ensure that the victims of the communist regime’s oppression would never be forgotten. pic.twitter.com/aQGi09tAwv