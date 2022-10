克里米亞大橋驚傳爆炸　「橋體燒斷」坍塌入海！大火畫面瘋傳

▲ 克里米亞大橋竄出大火及濃煙。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯克里米亞大橋8日清晨傳出爆炸巨響,鐵路橋部分燃起熊熊大火,社群媒體瘋傳橋上竄出火舌及黑色濃煙的畫面,可見有列車多節車廂起火,導致橋體局部坍塌。俄方聲稱是橋上運油列車起火,目前橋上交通中斷。

Photos appear online showing a large fire on what looks like the Kerch Bridge, which connects Crimea to Russia. pic.twitter.com/p0HmxotTFr