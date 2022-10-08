克里米亞大橋驚傳爆炸　「橋體燒斷」坍塌入海！大火畫面瘋傳

▲ 克里米亞大橋竄出大火及濃煙。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克里米亞大橋8日清晨傳出爆炸巨響，鐵路橋部分燃起熊熊大火，社群媒體瘋傳橋上竄出火舌及黑色濃煙的畫面，可見有列車多節車廂起火，導致橋體局部坍塌。俄方聲稱是橋上運油列車起火，目前橋上交通中斷。

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Photos appear online showing a large fire on what looks like the Kerch Bridge, which connects Crimea to Russia. pic.twitter.com/p0HmxotTFr — Benjamin Pittet (@COUPSURE) October 8, 2022

克里米亞大橋（Crimean Bridge）又稱克赤大橋（Kerch Bridge），連接俄國本土與8年前併吞的克里米亞。根據《鏡報》，網路瘋傳的影片中，部分橋段因大火完全坍塌，沉入海中。附近居民則透露，當地清晨6時左右聽見強烈爆炸聲響。

俄國官媒《塔斯社》指出，一名克里米亞官員稱是橋上一列運油火車起火，現已暫停橋上交通。《俄新社》則報導，克里米亞地區領導人顧問克利奇科夫（Oleg Kriuchkov）在Telegram發文表示，大橋上發生油箱起火事故，正進行灌救，目前要判斷原因和後果為時過早。

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