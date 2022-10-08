獨／「基層不討厭柯P」　柯文哲頻收國民黨議員站台邀約

▲台北市長柯文哲8日同台國民黨台北市議員陳重文。（圖／讀者提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員陳重文8日舉行愛心園遊會暨後援會成立大會，特別邀請台北市長柯文哲出席，2人共同頒授證書、上台合影等，展現好交情。據了解，進入選舉年以來，柯文哲就接到不少國民黨議員的站台邀約；柯營幕僚透露，柯對這些邀約態度開放，但由於今年民眾黨也有提名議員參選，是否出席都會做審慎考量。

對此，市府幕僚指出，這次的活動是陳重文與腦麻協會合作舉辦的園遊會，屬於公益性質活動，政治色彩低，現場也沒有喊凍蒜、選舉旗海等。而陳重文受訪表示，今天是與腦麻協會舉辦公益活動邀請柯市長出席，「只是一個幫腦麻協會募發票的園遊會，無關任何政治」。

由於陳重文與柯文哲關係良好，過去柯推動不少政策都獲得陳的力挺，因此幾經考量後，雖然士北選區競爭激烈又有自家人參選，但柯仍決定以出席公益活的方式前往。柯營內部評估，由於陳重文地方服務扎實，不論是選舉策略或是票源上，都與主打空戰的民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳思宇2人不同，影響程度較低。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



柯文哲「K綠有成」吸淺藍票 藍營基層也想來分曝光

士林北投選區本屆選舉受到人口外移影響，席次上少1席，剩下12席，但卻有多達25人要爭取，競爭相當激烈；其中，包括4位國民黨參選人、2位民眾黨參選人。

柯文哲進入第二任期後，與民進黨的關係急速惡化，雖然柯仍常把自己是深綠掛嘴邊，但實際上綠白早已是兩條平行線，難有交集。在國民黨近年疲軟無力的背景下，柯文哲與民眾黨加大對執政黨的監督與批評，過程中也吸引不少泛藍支持者關注。

據了解，有不少前來邀約柯文哲站台的國民黨議員提到，藍營支持者並不討厭柯文哲，再加上柯現階段仍是媒體追逐的焦點，與柯同台幾乎就有一定的媒體曝光，因此大多希望邀約站台為選情加分。

柯營人士強調，柯在選舉過程仍以民眾黨、黃珊珊為優先，其他陣營邀約站台除了看交情外，還是會考量選票、支持者的屬性是否與自家小雞們重疊，「不會邀約來就答應」，仍會看支持者群眾的屬性立場再做決定。