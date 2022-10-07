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朱銘美術館《紳士》再臨基隆國門　林右昌：藝術教育向下扎根

▲朱銘美術館《紳士》再臨基隆國門 林右昌：藝術教育向下扎根。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲朱銘美術館《紳士》再臨基隆國門。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣起點城市基隆，再度迎來知名藝術家朱銘作品《人間系列-紳士》，今（7日）下午於國門廣場正式開展，邀大家雙十假期到基隆「看紳士、抽好禮」，市長林右昌和朱銘美術館館長賴素鈴、立委蔡適應、觀銷處長曾姿雯、教育處長杜國正及多位議員持傘拉行李箱合照揭開序幕。

市政府與朱銘美術館合作，推動藝術教育向下扎根，種活人們心中藝術種子，開展後，緊接首波國慶連假，透過市府加碼行銷與好港生活節等活動。林右昌表示，朱銘老師作品《紳士》，在國慶連假之前，回歸基隆國門廣場，開啟和朱銘美術館長達一年合作計畫，基隆市國中小及幼兒園師生一年之內，不限次數免費暢遊朱銘美術館，藝術教育向下扎根，也把整個基隆當成城市博物館、美術館。

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▲朱銘美術館《紳士》再臨基隆國門 林右昌：藝術教育向下扎根。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲朱銘老師作品《紳士》，在國慶連假之前，回歸基隆國門廣場。

林右昌說，透過今年城市博覽會，在城市空間實踐「整個城市，都是展演空間」理念獲得迴響，藉《紳士》再次展出成為新起點，開啟新合作模式，期待未來在基隆都市其他空間，都能有類似合作展出，藉跨空間串連延伸，讓生活更美麗，共好成就基隆美事。

蔡適應委員指出，基隆未來美學教育，透過這樣合作模式，學生參觀朱銘美術館美學藝術向下扎根，一座城市就是博物館、美術館，朱銘老師作品備受全球、台灣人矚目，歡迎融合基隆城市空間展出作品，相得益彰。

▲朱銘美術館《紳士》再臨基隆國門 林右昌：藝術教育向下扎根。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲朱銘美術館《紳士》再次展出成為新起點，開啟新合作模式。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，這是一場展覽結合城市美學藝術教育的行動，特別推出今年10月1日起一年內，基隆市國中、小學及幼兒園師生，可不限次數免費到朱銘美術館參觀，以輕鬆活潑方式親近藝術，充分使用美術館的教育資源。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，為歡慶朱銘老師的《人間系列—紳士》再臨基隆國門，即日起，民眾至「基隆市政府觀光及城市行銷處」臉書粉專按讚，於指定貼文留言「歡迎 ＃紳士回歸」，並上傳與「紳士作品」的合照，前100名即可獲得「基隆電子旅遊套票50元折價代碼」，到「北北基好玩卡官網」購買指定基隆旅遊套票就可享50元折價優惠，體驗基隆獨有的港灣生活。

▲朱銘美術館《紳士》再臨基隆國門 林右昌：藝術教育向下扎根。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲朱銘美術館《紳士》再臨基隆國門 林右昌：藝術教育向下扎根。（圖／記者郭世賢翻攝）

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