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綠白為高虹安爭議口水戰　柯建銘奉勸「老友」柯文哲一句話

▲▼民進黨立法院黨團總召柯建銘聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／綜合報導

民眾黨籍新竹市長參選人高虹安近期風波不斷，包含資策會學倫爭議等，也讓綠白兩黨針鋒相對，民眾黨主席柯文哲更砲火猛烈，對此，與柯文哲私交甚篤的民進黨團總召柯建銘8日表示，奉勸老友柯文哲，「不要一人亂全國，你已是不稱職第四組候選人了，請相信我的話。」

對於柯文哲日前批評，民進黨是全黨加國家機器「全國打一人」，柯建銘回應，此言差矣，其實是高虹安一個人「騙」全國，柯文哲一個人「亂」全國，高虹安這段時間展現出從不面對問題，一再逃避、又犯眾怒，幾乎快變成特定行為的代名詞，反控別人施壓、打壓、黑手伸入資策會，柯文哲「沆瀣一氣」提油滅火。

柯建銘指出，高虹安曾言資策會是私法人，和台積電一樣，立委怎有資格要資料？但是資策會是經濟部所屬財團法人，和工研院一樣，接受政府委辦，補助計畫預算，尤其科技專案在高虹安參加的經濟委員會主審，妳上個月及本月4日也行文向經濟會、資策會要資料，現在自我打臉、自我矛盾。

柯建銘質疑，立法院委員會、院會、總預算審查、國營事業預算審查、法案審查、所做主決議或附帶決議，要求各部會限時送資料，每年數百案，再平常也不過的職權行使，「立法院公報可查的，妳是路人甲、路人乙？何以如此騙之？怕真相而已！」

對於高虹安稱，資策會是被施壓改口，對此，柯建銘表示，其實高虹安是心虛，怕真相，怕偷改穿幫。柯建銘批評，這就好比小偷被警察抓到了，不去證明自己清白，反過來質疑公權力行使是被施壓的，「想逃避又鬼扯！太不智了！選民聽不下去的。」

柯建銘反問柯文哲，何謂全國打一人？難道民眾黨也加入打的行列？他奉勸老友柯文哲不要一人「亂」全國，「你已是不稱職第四組候選人了，請相信我的話。」

最後柯建銘建議柯文哲應提醒高虹安，不管立委或是市長候選人，是政治人物都要禁得起檢驗，新竹選民是理性的，用網軍出征，用科技化的黑函抹黑操作，製造假聲勢，是為新竹？還是為柯Ｐ選總統墊腳石？

其次柯建銘也指出，當高虹安人設崩盤、被定價、被普遍認定高傲、虛假、謊言、逃避時，如何逆轉回來？只有誠實面對自己、面對問題，才是上策。

但柯建銘認為，最嚴肅的問題是，法律不會因高虹安而轉彎的，她要面對，可能「一人兼數職」、「一行為犯數法」的風險，資策會派到美國，有正職工作及任務，非保送公費讀博士，有公私不分，刑法上詐欺、背信、偽造文書、詐領公款、洗錢等問題，應趕快請教律師。

所以柯建銘強調， 政治人物要有危機處理能力、解決問題能力，要當市長，必然會面對可能的市政衝突、政策衝突，大小危機須面對、判斷、抉擇、不是一個危機未處理，又製造另一個危機，一再轉移焦點，自陷窘境，「以危機養危機」，硬幹到底，攻擊抹黑，不會有「轉機」的，只是掩耳盜鈴、自我毀滅。

「高虹安的團隊有問題，內部沒有人敢說真話」，柯建銘認為，這是民眾黨的文化？還是沒有完整的訓練及養成，這才是問題的核心，要靜思了。

不過柯建銘也呼籲支持者，選舉互有攻防、你罵我我罵你，公平競爭即可，「不要牽扯高委員的父母親，這不太好的，有失厚道，拜託！感謝！」

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關鍵字：

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