北市長三強首度同台握手交鋒　陳時中、黃珊珊、蔣萬安大談氣候治理

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中於2022台灣氣候行動博覽會同台。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

ICDI國際氣候發展智庫8日舉辦2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理、淨零台北》對話，邀來台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊對談，還請來媒體人針對主題進行發問，是3人參選以來首度並肩坐在台上就市政願景進行對話、交鋒，堪稱是選舉辯論的前哨戰。

在對話開始前，3人也依主辦方的指示握手，但之後簡報機卻頻頻故障，讓前2位進行發言的陳時中、黃珊珊都受到影響。陳時中一度表示要放棄，似乎想直接把腦中記下的內容直接講出；而黃珊珊則在等待主辦方維修時，笑說一定是沒有買乖乖。

▲台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



率先分享的陳時中表示，氣候變遷過去讓人以為是「未來式」，但到了今天已經變成「現在進行式」，若沒有立即行動，帶來的災害、危害會愈來愈大。因此全球各國無論是技術、資金、人才等，都會往改變氣候變遷的方向集中，市府態度就要由上而下制訂法規和鼓勵措施，帶領市府各部門與企業向前走，迎頭趕上與國際連結，打造創新台北市。

▲台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



黃珊珊則說，「2050淨零碳排」是一場社會運動，台北市不能置身事外，要與國際同步，她已經提出了「永續台北政見」，分為三大面向，分別是「2050淨零台北」、「共融交通治理」以及「能源自主計畫」，一方面朝向淨零減碳目標前進，二方面也要建構城市的韌性。

黃珊珊還提到，台北市的《淨零碳排自治條例》在三讀後，7月時已經送到行政院，如今3個月過去了還沒核定，還呼籲蔣萬安、陳時中「一個是立法委員、一個是執政黨」，希望行政院能盡快核定自治條例，讓台北市趕上國際。

壓軸的蔣萬安則說，中央與台北市政府都有氣候變遷白皮書，但內容缺乏細項，希望未來中央收取碳關稅，能保留3成給地方政府，因為地方政府是執行的第一線。蔣還喊出以鄰里為單位，推動減碳、以租代買節能電器等，減碳過程中市民的行動更為關鍵，以實際參與、改變生活習慣，才能實踐淨零碳排。

▲台北市長候選人蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）