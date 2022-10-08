打造幸福基金帶起整體產業　謝國樑提「基隆科學園區」首部曲

▲謝國樑提「基隆科學園區」首部曲。（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市受限於地形與財源不足，發展落後雙北，要改善基隆的困境，必須要有新思維。對此，基隆市長候選人謝國樑今（8日）提出基隆科學園區首部曲，針對前陣子至新北參訪的十四張案例，借鏡新北市長侯友宜及新北捷運局的優秀經驗，也洽詢專業團隊，對基隆現況、未來發展做出評估，期盼能帶起基隆整體產業，創造更多就業機會。

謝國樑表示，基隆科學園區的規劃將會以捷運沿線進行TOD、聯開建設，以捷運做為整體河谷廊帶開發軸心，本著「捷運到哪，建設就到哪」的核心概念，沿路上串起三星亮點，包含北五堵國際研發新鎮、六堵科技園區、北台科技園區；在開發過程導入容積回饋概念，讓當地市民可享受開發大樓帶起區域經濟發展的便利，地主保有土地同時，也能參與開發獲得分潤，政府則能使整體都市發展更加完善，連動促進產業發展，創造三贏的局面，預計8至10年的時間，要替基隆創造300億元以上的收入，替基隆創造更多資產價值與財源。

▲謝國樑期盼能帶起基隆整體產業，創造更多就業機會。

謝國樑指出，基隆科學區只要能夠獲得鄰近的內科六兆產值、23萬就業人口20%外溢效應，就能注入不一樣的未來，工業區翻轉必須導入創新模式，往後將會鼓勵輔導北五堵及北台科技園區積極轉型與都市重劃，朝向蘋果、思科等科技園區的發展模式，打造工作與生活並存的高科技園區，而六堵及大武崙則會往遠雄utown的創新園區方向去調整，讓基隆轉型改變，當科學園區的都市計劃再與捷運站體TOD、沿線都市規劃的整體開發結合，就能夠累積基隆容積央銀的成長，打造基隆幸福基金。

謝國樑說，基隆擁有較多低密度使用土地之區域，為使各區土地釋放更多容積，基科應融入容積銀行的概念，將原先以建置單區域公用公共設施換取容積獎勵模式擴大為跨區域間整合，打破容積銀行限制只適用於以大眾運輸系統或都市計畫周邊，將容積銀行提升為容積央行，並適用於基隆全域，以提供開發飽和區地主增值容量的方式，達到新舊城區的融合。

最後，謝國樑強調，端看基隆全區，除仁愛區位處市中心蛋黃區，其餘蛋白區仍有大量開發空間，特別是七堵、暖暖、安樂三區雖離市區較遠，但與雙北卻較近，在基隆科學園區建設的增值潛力與容積移轉增大的雙重誘因下，妥善利用容積央行機制，能夠有效推進都市計畫與跨區域整合，使蛋黃區空間有效釋放，蛋白區則在產業鏈有效發展自動增值，期盼未來能與基隆的市民朋友一起努力，一起讓基隆變得更好。

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