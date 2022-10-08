打造寵物友善城市！基隆市長候選人蔡適應舉辦毛小孩美容講座

▲支持蔡適應就是支持基隆成為寵物友善城市。（圖／蔡適應競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長蔡適應競選總部今（8日）特別邀寵物美容師呂政豪舉辦寵物美容講座，蔡適應也特別帶著他的毛小孩柴犬「TONY」現身，並與現場的毛小孩互動熱絡，而到場的基隆市議員候選人營養師許睿慈也特別叮嚀大家，要如何準備毛小孩的食物。蔡適應表示，支持蔡適應，就是支持基隆成為寵物友善城市。

蔡適應表示，有關動保的競選政見，主軸就是推動寵物友善城市。第一步是建立寵物親子公園，他希望落實第一座寵物公園，希望把各縣市的優點學起來，缺點改進，打造全台灣最好的寵物公園。另外有關寵物的絕育，疫苗的施打，晶片植入等，他都會全力推動，他強調，支持蔡適應，就是支持基隆成為寵物友善城市。

▲蔡適應競總舉辦毛小孩美容講座。

許睿慈説，寵物就像我們的小朋友，寵物很多時候，會用很可愛的眼神，向人類要食物吃。但是人類的食物鹽分比較高，比較不適合他們。像是巧克力、洋蔥、大蒜、堅果是不行的。有些飼主為了毛髮柔亮，可以補充一點點羊油，生食的部分，可清燙一下雞胸肉、南瓜、花椰菜。而如果是長期食用乾飼料，則要注意補充水分；而食材川燙過是很好的，可以過濾掉一些鉀離子，讓貓咪狗狗維持健康的飲食。

呂政豪也說，今天主要的活動是要分享寵物美容經驗，幫毛小孩做造型、梳洗，的一些經驗分享及注意事項。他說，蔡適應因為自己有一位毛小孩柴犬「TONY」，所以更重視毛小孩的生活的權益。支持蔡適應，就是支持基隆成為寵物友善城市。

【更多新聞】

►快訊／萬里驚見男屍「彎曲仰躺消波塊」 衣著完整身分死因待查

►電影真實上演！女遭詐團控制辦外幣轉匯 臨櫃遞求救紙條獲救

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死 妻提告結果出爐

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話 她當街賞4巴掌下場曝

►酒友誆「我有槍」搶理髮店 他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘 3年後法官判他無罪