柯志恩選情低迷…藍營基層鬆動「挺邁」！里長說出這個原因

▲陳其邁參加新興區建華里的後援會成立大會。（圖／記者許展溢翻攝）



記者許展溢／高雄報導

距年底選戰不到50天，高雄市市長陳其邁8日開始陸續成立後援會，國民黨候選人柯志恩週末則繼續跑輔選行程。不過，現在卻傳出藍營基層眼見母雞柯志恩積弱不振、選情低迷，加上肯定陳施政成績，已紛紛表態支持陳連任了。

高雄市議會國民黨團2018年因「韓流」效應，一舉拿下31席，加上親近的無黨籍、親民黨籍等議員，也拿下正、副議長席次，只是這股韓流不在，加上陳其邁上任後2年拼4年施政成績有目共睹，且柯志恩始終無法打入高雄基層，民調仍未見起色，不少藍營基層現在都選擇投靠陳其邁。

▲▼柯志恩選情低迷，傳出不少藍營基層紛紛投靠陳其邁。（圖／記者許展溢翻攝）



從陳其邁今上午先到美濃客庄，幫早早表態「挺邁」的親藍無黨籍議員朱信強站台，已可看出藍營基層焦慮，結束後陳馬上回到市區，參加新興區建華里的陳其邁後援會成立大會。

新興區建華里長吳文欽是高雄新聞界老兵，同時也是高雄市新聞傳播職業工會理事長，過往立場偏藍，今與偏藍基層主動為陳其邁組後援會並邀請出席，感謝陳其邁上任後，高效率解決了他爭取了長達16年的里內建設，並強調「過去兩任市長我都有找，但是是陳其邁市長替里民來解決問題」。

▲吳文欽強調，陳其邁都有替里民解決問題。（圖／記者許展溢翻攝）



有趣的是，今選區內的藍營議員陳若翠竟也現身陳其邁後援會會場，更在陳其邁授旗吳文欽後對民眾演說時，站在陳其邁身邊，最後也在吳文欽帶頭高喊「高票連任」時拍手應和，似乎都證實了部分藍營基層在這次選戰確實靠向陳其邁的說法。