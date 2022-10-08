　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

托嬰中心「70度奶水」強灌1歲女童！　家長提告...最高可罰60萬

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲高雄一家托嬰中心涉虐童，將70度高溫奶水強灌女嬰。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者許宥孺／高雄報導

高雄又傳虐童！一名女子於網路社團表示，6日到托嬰中心接表妹下課，發現她的嘴唇腫成香腸嘴，老師稱70度的奶水「摸下去感覺不會燙」，就灌給妹妹喝，但妹妹不喝，就把奶瓶丟出去，導致奶水撒在妹妹的臉上，造成臉部、嘴唇二度燙傷，家屬已於昨日提告園方和主要照顧老師。社會局表示，如確實有不當對待的情事，將依《兒少法》開罰托育人員新台幣6至60萬元罰鍰。

「抵制虐童！」一名女網友昨日晚間於臉書社團《爆廢公社》發文表示，10月6日她去接表妹放學，主任告知，妹妹喝奶時奶瓶去撞到嘴唇導致腫脹，當時她看到監視器畫面，老師原本在前面餵妹妹喝奶，但妹妹不喝，所以老師帶去後面監視器照不到的地方，過了半小時才出來，回到家發現不太對勁，馬上要帶去醫院路上發現嘴唇變得更腫了。

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼女網友控訴托兒所虐童，造成臉部二度燙傷。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友表示，去完醫院回到家讓妹妹休息，順便幫她擦藥，但嘴唇又比出門前還要腫，期間有打給老師，問妹妹在學校事情發生經過，但老師講話吞吞吐吐，跟主任講的完全不同，也講不明白，完全鬼打牆。

女網友說，她問老師，「奶水泡幾度」，老師回答70度，也沒有另外再加冷水下去沖，當時自己手溫摸下去感覺不會燙，所以就灌給妹妹喝了。餵奶途中妹妹一直把老師的手撥開，後來老師讓妹妹自己手拿著喝，妹妹一樣不喝，把奶瓶丟出去撞到圍欄，導致奶瓶蓋打開，半罐奶水灑在妹妹臉部以及口腔，老師當下立刻抱妹妹起來換衣服。

女網友轉述，老師告訴她，「70度是殺死奶粉菌」，不過她認為，照理說應該要在另外加冷水或放涼再給小孩喝，「我們沒有看到事情經過，所以完全無法相信老師說的到底是不是真相」。

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友看到女童受傷的照片都感到氣憤。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友說，每次看到保姆虐童的新聞，都很心疼，誰也沒想到這種事情會發生在自己身上，妹妹才剛滿一歲，大人都承受不住的痛，小孩怎麼能承受的住，不止保姆可怕，連老師都可怕了！目前還在努力調查真相，後續有更多的資訊會再更新，也真的拜託希望不要再有類似情況發生。

▲高雄市社會局家防中心主任李慧玲。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市社會局家防中心主任李慧玲。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市社會局家防中心主任李慧玲表示，此案已於昨(7日)受理通報，今天會跟家長約訪並關心女童的傷勢，後續也會查調托嬰中心的監視器畫面、訪談托育人員，如確實有不當對待的情事，將依《兒少法》開罰托育人員新台幣6至60萬元罰鍰，並得公布姓名，同時，對該家托育中心也會進行裁處。

警方表示，昨日已接獲女童家屬報案，家長也對園長和主要照顧女童的老師提告傷害、妨害幼童發展，警方受理後即向社會局通報。

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
17歲少年車上吃漢堡　美警朝他瘋狂開槍！誇張影片曝
機車硬闖平交道卡鐵軌！　新自強號「撞出大洞」
快訊／台61線撞車意外！「40噸水泥橋墩」飛砸對向車道
馬斯克主張「台灣特別行政區」　立委怒：無限期抵制特斯拉
馬斯克主張「台灣特別行政區」　立委怒：無限期抵制特斯拉
野生金鐘視后現蹤「好市多自助加油」！　男友視角甜炸
快訊／雨彈狂轟！　5縣市「豪大雨特報」
20年華廈頂樓「長輩3點狂勸退」　過來人一看點頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

過馬路遭轎車猛撞「引擎蓋凹」　拐杖撞彎...男肺臟破裂慘死

撞擊畫面曝！硬闖平交道「機車卡鐵軌」　新自強號車頭撞出大洞

快訊／台61線通霄路段平板車自撞　40噸水泥橋墩...飛砸對向車道

男女彰化福安橋上爭吵「女子突落水」　民眾目擊...警消火速救人

托嬰中心「70度奶水」強灌1歲女童！　家長提告...最高可罰60萬

偷拍女友國中女兒洗澡　販毒還暴力討債「沒錢就殺你」惡男下場曝

背工程師夫偷吃貨運司機！人妻闖紅燈「嗨到抽搐」喊：我要吸爆你

快訊／萬里驚見男屍「彎曲仰躺消波塊」　衣著完整身分死因待查

連假首日國道塞爆！彰化埔鹽系統207K...連5起車禍　11車追撞

快訊／連假首日！國6國姓1號隧道5車追撞...單線封閉　回堵2公里

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

亂入富邦悍將主場！　啦啦隊男孩搶戲超動感

她搞笑模仿叛逆青春期　剛要做家事媽喊秒擺爛

王彩樺.高捷都想收小樂「當女婿」　祝福黃姵嘉戀愛大歪樓..現場狂禱告XD

温昇豪、李杏爆緋聞首同台　自認倒楣：下次待久一點XD

過馬路遭轎車猛撞「引擎蓋凹」　拐杖撞彎...男肺臟破裂慘死

撞擊畫面曝！硬闖平交道「機車卡鐵軌」　新自強號車頭撞出大洞

快訊／台61線通霄路段平板車自撞　40噸水泥橋墩...飛砸對向車道

男女彰化福安橋上爭吵「女子突落水」　民眾目擊...警消火速救人

托嬰中心「70度奶水」強灌1歲女童！　家長提告...最高可罰60萬

偷拍女友國中女兒洗澡　販毒還暴力討債「沒錢就殺你」惡男下場曝

背工程師夫偷吃貨運司機！人妻闖紅燈「嗨到抽搐」喊：我要吸爆你

快訊／萬里驚見男屍「彎曲仰躺消波塊」　衣著完整身分死因待查

連假首日國道塞爆！彰化埔鹽系統207K...連5起車禍　11車追撞

快訊／連假首日！國6國姓1號隧道5車追撞...單線封閉　回堵2公里

國泰世華網銀、ATM還沒修好　金管會督促：請趕快！

富藍戈體力條太短不再先發　剩餘賽事回到牛棚

小吉寶寶嘴咬牽繩「想帶37KG熊哥散步」　左右甩頭逗笑牠：救命呀

鴻海再與美電動車廠簽備忘錄！INDI One原型車配備雙螢幕可打遊戲

4個常見頭皮問題！皮膚科醫師親解正確養護　補充紅肉、海鮮也有用

過馬路遭轎車猛撞「引擎蓋凹」　拐杖撞彎...男肺臟破裂慘死

日月潭開車兩分鐘！包棟爽玩歐系莊園民宿、私人大庭院舉辦烤肉趴

李子強確診由江國豪遞補一軍　申皓瑋、張進德傷勢無礙

房客陳屍浴室！「房東裝沒事再漲5500元」　衰妹崩潰：怎麼住下去

車上吃漢堡差點沒命！美國少年被誤認嫌犯　警朝他瘋狂開槍影片曝

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

社會熱門新聞

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

闖鬼樓直播稱遭追殺！警將傳喚小雞追究刑責

晚安小雞探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

即／5遊客花蓮玩SUP被沖到出海口　1男失蹤幸運獲救

雲林「借屍還魂」奇案　不識字婦人睜眼變會計

深夜開BMW遭追逐！以為「仇家追殺」嚇報警

北市首宗賄選案　議員參選人移送

直播主闖鬼樓稱遭追殺　管理員：內無街友　　

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消21車53人搶救

師扯「70度奶不會燙」　害1歲童成香腸嘴

嬤載雙胞胎孫鑽車縫　3人遭大貨車捲輾車底

獨臂狼五度性侵少女獲釋 警：會檢查他在不在家

鐵片砸中副駕妻　昏迷前「最後一句話」超噴淚

更多熱門

相關新聞

周年慶血拚！高雄義享抽美國雙人來回機票　

周年慶血拚！高雄義享抽美國雙人來回機票　

高雄人買起來！2022百貨周年慶檔期開打，義享時尚廣場迎來開幕以來首次周年慶，喊出業績8億元、上看10億元的目標，祭出「史詩級18%重磅回饋」，首11日全館滿2000送300，加入會員還能兌換獨家卡友禮，扣10點點數就能參加大抽獎，有機會獨得價值24萬元的台北-美國雙人來回機票。

師扯「70度奶不會燙」　害1歲童成香腸嘴

師扯「70度奶不會燙」　害1歲童成香腸嘴

用嘴巴啃食「修邊」害國軍吃「口水麵包」

用嘴巴啃食「修邊」害國軍吃「口水麵包」

前美女雙主播聯手「滅火」！30秒搞定　她狂推：保護家人

前美女雙主播聯手「滅火」！30秒搞定　她狂推：保護家人

人格抹殺！柯志恩駁冷血　綠營控「買廣告」酸爆：貴人忘事

人格抹殺！柯志恩駁冷血　綠營控「買廣告」酸爆：貴人忘事

關鍵字：

高雄社會局托嬰中心虐童奶水燙傷

讀者迴響

熱門新聞

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

快刪！35款詐財APP入侵　至少200萬人受害　

寶寶大哭！OL默默換車廂　媽竟追上來逼問

Gogoro「吃到飽宣布退場」！全場驚：油車要流行了

快訊／幣安BNB Chain 跨鏈橋被駭！　32億飛了

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

明日花綺羅脫了　為黃明志穿蕾絲內褲

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

快訊／《原子少年》小孩親提6點聲明

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

馬斯克：把台灣設為「特別行政區」　防止衝突

台灣男人好用嗎？佳娜「冒冷汗」老實回答

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面