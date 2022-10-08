托嬰中心「70度奶水」強灌1歲女童！　家長提告...最高可罰60萬

▲高雄一家托嬰中心涉虐童，將70度高溫奶水強灌女嬰。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者許宥孺／高雄報導

高雄又傳虐童！一名女子於網路社團表示，6日到托嬰中心接表妹下課，發現她的嘴唇腫成香腸嘴，老師稱70度的奶水「摸下去感覺不會燙」，就灌給妹妹喝，但妹妹不喝，就把奶瓶丟出去，導致奶水撒在妹妹的臉上，造成臉部、嘴唇二度燙傷，家屬已於昨日提告園方和主要照顧老師。社會局表示，如確實有不當對待的情事，將依《兒少法》開罰托育人員新台幣6至60萬元罰鍰。

「抵制虐童！」一名女網友昨日晚間於臉書社團《爆廢公社》發文表示，10月6日她去接表妹放學，主任告知，妹妹喝奶時奶瓶去撞到嘴唇導致腫脹，當時她看到監視器畫面，老師原本在前面餵妹妹喝奶，但妹妹不喝，所以老師帶去後面監視器照不到的地方，過了半小時才出來，回到家發現不太對勁，馬上要帶去醫院路上發現嘴唇變得更腫了。

▲▼女網友控訴托兒所虐童，造成臉部二度燙傷。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友表示，去完醫院回到家讓妹妹休息，順便幫她擦藥，但嘴唇又比出門前還要腫，期間有打給老師，問妹妹在學校事情發生經過，但老師講話吞吞吐吐，跟主任講的完全不同，也講不明白，完全鬼打牆。

女網友說，她問老師，「奶水泡幾度」，老師回答70度，也沒有另外再加冷水下去沖，當時自己手溫摸下去感覺不會燙，所以就灌給妹妹喝了。餵奶途中妹妹一直把老師的手撥開，後來老師讓妹妹自己手拿著喝，妹妹一樣不喝，把奶瓶丟出去撞到圍欄，導致奶瓶蓋打開，半罐奶水灑在妹妹臉部以及口腔，老師當下立刻抱妹妹起來換衣服。

女網友轉述，老師告訴她，「70度是殺死奶粉菌」，不過她認為，照理說應該要在另外加冷水或放涼再給小孩喝，「我們沒有看到事情經過，所以完全無法相信老師說的到底是不是真相」。

▲網友看到女童受傷的照片都感到氣憤。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友說，每次看到保姆虐童的新聞，都很心疼，誰也沒想到這種事情會發生在自己身上，妹妹才剛滿一歲，大人都承受不住的痛，小孩怎麼能承受的住，不止保姆可怕，連老師都可怕了！目前還在努力調查真相，後續有更多的資訊會再更新，也真的拜託希望不要再有類似情況發生。

▲高雄市社會局家防中心主任李慧玲。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市社會局家防中心主任李慧玲表示，此案已於昨(7日)受理通報，今天會跟家長約訪並關心女童的傷勢，後續也會查調托嬰中心的監視器畫面、訪談托育人員，如確實有不當對待的情事，將依《兒少法》開罰托育人員新台幣6至60萬元罰鍰，並得公布姓名，同時，對該家托育中心也會進行裁處。

警方表示，昨日已接獲女童家屬報案，家長也對園長和主要照顧女童的老師提告傷害、妨害幼童發展，警方受理後即向社會局通報。