周年慶血拚！高雄義享抽美國雙人來回機票　夢時代回饋最高22.6%

▲義享時尚廣場迎來開幕以來首次周年慶 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人買起來！2022百貨周年慶檔期開打，義享時尚廣場迎來開幕以來首次周年慶，喊出業績8億元、上看10億元的目標，祭出「史詩級18%重磅回饋」，首11日全館滿2000送300，加入會員還能兌換獨家卡友禮，扣10點點數就能參加大抽獎，有機會獨得價值24萬元的台北-美國雙人來回機票。

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▲▼購買精品、大家電、3C滿1萬元，破天荒送1500元商品券回饋。（圖／記者許宥孺攝）

義享時尚廣場迎首次周年慶，即日起至11月6日期間，將串聯全館近400大品牌、並攜手12大銀行，祭出史詩級高達18%的電子商品禮券贈獎回饋。首11日，義享卡會員享全館滿2000元送300元電子商品券，購買精品、大家電、3C滿1萬元，也有破天荒送1500元商品券回饋。

▲會員扣點可兌換超可愛的「高雄城市紀念杯」 。（圖／記者許宥孺攝）

想出國的民眾快看！義享時尚廣場祭出豪華抽獎，11月6日前，義享卡會員只要扣會員點數10點，就能參加吃喝玩樂年度暢遊大抽獎活動，有機會將獨得價值24萬元的聯合航空台北到美國不限點雙人來回機票。加入義享卡會員也有好禮，10月10日前消費不限金額或扣會員點數10點，還能兌換年度限定的「高雄城市紀念杯」乙個；指定波段消費滿800元也能兌換萌系CRAFTHOLIC宇宙人系列會員卡友禮。

▲夢時代超強週年慶，最高回饋22.6%。（圖／夢時代提供）

夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店即日起至19日展開2022超強週年慶，回饋率最高達22.6%！首12日(9/29~10/10)指定化妝品及香氛品牌消費滿2000元送300元、全館指定櫃消費滿3000元送400元。使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃消費滿6000元贈400元；緊接於10月11日起，再推出全館指定店櫃消費滿3000元送300元。使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃消費滿3000元贈200元。

▲夢時代金門澎湖物產展集結30家特色店鋪，消費還可參加周年慶滿千送百活動。（圖／夢時代提供）

此外，每年廣受好評的夢時代金門澎湖物產展，即日起至10月10日於3樓蛋型空間盛大開展，今年新增邀請「金門蟹老闆」帶來道地閩氏生醃螃蟹醬與辣酒鳳螺、「浯州陶藝」展售金門傳統風獅爺擺件小物，澎湖話題品牌「澎湖伯」推出別具風味的魚皮商品等，澎湖發跡、國際知名品牌「大東山珠寶」更首次加入夢時代金門澎湖物產展，展場集結近30家特色店鋪，讓消費者不用搭機乘船就可買到最道地的浯江、菊島名特產品，指定消費滿額還可參與夢時代2022超強週年慶滿仟送佰活動，超高回饋，懂吃懂買的民眾千萬別錯過了！